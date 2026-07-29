Zvýšení rodičovského příspěvku a volba člena Rady České televize (ČT) patří k hlavním bodům, o nichž budou jednat senátoři. Na druhé červencové schůzi mají probrat také senátorský návrh nových pravidel péče o nevyléčitelně nemocné nebo odklad projednávání další senátorské novely, která se týká soudního svěřování dětí do péče při rozvodu rodičů.
V úvodu schůze horní komora schválila smlouvu mezi Českem a Maltou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění únikům na dani z příjmů. Mezi oběma zeměmi zatím funguje smlouva, která začala platit v roce 1997, nyní už ale nevyhovuje současným podmínkám. Smlouvu musí ještě odsouhlasit sněmovna, kde zatím prošla jen prvním čtením a má se jí zabývat zahraniční výbor.
Senát také podle očekávání schválil smlouvu o česko-německé hranici, která bude nově určena seznamem souřadnic hraničních bodů, nikoli obsáhlým hraničním dokumentárním dílem. Průběh hranice dlouhé takřka 819 kilometrů smlouva nemění. Souhlas se smlouvou musí ještě stvrdit sněmovna, která ji zatím podpořila v červnovém úvodním kole schvalování.
Růst rodičovského příspěvku o padesát tisíc korun na čtyři sta tisíc korun od příštího roku Senát patrně schválí. V případě narození dvojčat a vícerčat to bude o dvojnásobek základní částky. Doporučily to oba výbory, které se novelou o státní sociální podpoře zabývaly. Sociální výbor doporučil přijmout výzvu vládě, aby připravila další novelu s automatickou valorizací příspěvku. Opoziční úpravy v tomto směru koalice odmítla.
O místo v Radě ČT po spisovateli Jiřím Padevětovi usiluje pět kandidátů. Jsou jimi někdejší ministr kultury Daniel Herman, bývalá sportovní novinářka Alice Němcová Tejkalová nebo ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, který v radě působil do letošního března. Jejich protikandidáty jsou historik Jiří Rajlich a právník a bývalý producent Richard Němec.
S novelou, která má umožnit lékařům podle standardizovaných pravidel neudržovat pacienta při životě za každou cenu, se patrně Senát neztotožní. Doporučily mu to dva z jeho tří výborů, které ji detailně projednávaly. Negativně se k předloze postavily odborné společnosti i ministerstvo zdravotnictví, které by mohlo připravit vlastní úpravu.