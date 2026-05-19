Zemědělce trápí rostoucí náklady. Ovlivnit mohou i ceny potravin


před 54 mminutami
Zemědělcům podle jejich profesního svazu rostou náklady až o pětinu. Důvodem je válka na Blízkém východě, která zvedla ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná a další budou nakupovat nejdřív na podzim, ale drahá nafta se v nákladech projevila okamžitě. Výkupní ceny však zůstávají nízké. Zemědělci proto žádají podporu, a to nejlépe na unijní úrovni. Evropská komise v úterý představila Akční plán, jak posílit domácí produkce hnojiv a podpořit farmáře.

Rostoucí náklady zemědělců mohou vést i k postupnému zdražování potravin. „Jdeme do období, kdy zemědělci spotřebovali všechny rezervy a všechny rostoucí náklady se mohou daleko dramatičtěji promítnout do ekonomiky zemědělských podniků,“ upozorňuje předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha.

„Příští týden budeme na radě ministrů o tomto jednat. Vnímám obavu našich zemědělců, že pokud si každý stát najde vlastní řešení, tak se nám bude konkurenceschopnost zemědělství v jednotlivých státech lišit,“ ujišťuje ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Hnojiva tvoří nejčastěji pět až deset procent v nákladech zemědělců. Pokud vysoké ceny přetrvají, tři čtvrtiny farmářů budou zvažovat omezení jejich využití. Jedním z podniků, který situaci řeší, je společnost Agra Řisuty. V hale v Malíkovicích mají poslední zbytek převážně dusíkatého hnojiva. Agronom a vedoucí rostlinné výroby firmy Vítězslav Krček ho před jarem schválně nakoupil více. Teď je za to rád, jelikož ceny prudce rostly.

„Když jsem kupoval první hnojivo na jaro, tak jsme se u ledku bavili o nějakých sedmi tisících,“ říká Krček, podle něhož už další nákup vyšel na devět tisíc korun za tunu. K dispozici má nyní zhruba osmdesát až sto tun hnojiva. Na jak dlouho takové množství vystačí? „Když se budeme snažit na podzim uskromnit, tak by nám to podzim mohlo pokrýt,“ věří.

  • Válka na Blízkém východě už se na cenách v Česku projevuje. Meziroční inflace v dubnu zrychlila na dvě a půl procenta – hlavně kvůli drahým pohonným hmotám. Potravin se to ale zatím netýká.
  • Minulý měsíc byly skoro o půl druhého procenta levnější než před rokem. Dvouciferným tempem za poslední rok klesly ceny brambor, mléka, másla nebo vepřového masa.
  • Paliva ale zdražila výrazně. Momentálně stojí litr u českých čerpacích stanic zhruba o devět korun více než před rokem. A to navzdory regulaci i snížené spotřební dani.
  • Pro středu cenové stropy stouply. Benzinky tak nebudou smět prodávat naftu za víc než 42,17 koruny. U Naturalu 95 se limit zvedne na 44,71 koruny.
  • Cena ropy na světových trzích v úterý mírně klesla, aby se pak opět vrátila vysoko. Severomořský Brent se dál pohybuje kolem hranice 110 dolarů za barel. To je zhruba o polovinu více než před válkou.

Zdroje: Český statistický úřad, Ministerstvo financí, Tradingeconomics.com

Některým může pomoci živočišná výroba

Příliš šetřit ale hnojivem nechtějí. Snížili by tím totiž výnosy. Výhodou však je, že kromě rostlinné výroby mají také živočišnou. Část průmyslových hnojiv tak společnost může nahradit. „Teď nakládáme chlévskou mrvu z kravína a zakládáme s ní polní hnojiště, které bude využito pro podzimní hnojení,“ popisuje Krček.

Jenže ne všichni tuhle možnost mají. Dusíkatá hnojiva teď stojí i kolem třinácti tisíc korun za tunu. „My bychom potřebovali, aby na evropské úrovni existoval záměr snížit výrobní náklady. Evropská komise svojí politikou uhlíkového vyrovnání na hranicích cla a tak dále zvyšuje ceny hnojiv ještě více,“ říká Pýcha. Komise v úterý přijala Akční plán pro hnojiva. Mimo jiné navrhne zvýšit částku v zemědělské rezervě.

Hormuzský průliv je další výzvou pro globalizaci
Nákladní loď nedaleko Hormuzského průlivu, 11. března 2026

Ceny potravin může ovlivnit drahá nafta

Drahá nafta by se v cenách potravin mohla podle komory projevit už letos. „Tento trend sledujeme v pekařském oboru, protože některé pekárny zaváží i několikrát denně, tudíž zavádí palivové příplatky. Další zvýšené náklady na dopravu se promítají u dovozového zboží. Zejména u rýže, pistácií nebo exotického ovoce,“ přibližuje mluvčí Potravinářské komory České republiky Marek Zemánek.

Společnost Titbit, která do českých obchodů dováží ovoce z celého světa, zvýšení ceny dopravy potvrzuje. „Nejvíce u letecké přepravy a dovozu z Afriky a Asie, kde náklady vzrostly až o desítky procent. Naopak u produktů z Jižní Ameriky, například avokád z Peru nebo manga z Brazílie, zatím výrazný růst cen nevidíme,“ uvádí spolumajitelka firmy Martina Procházková.

Zdražování se u jednotlivých potravin bude podle komory lišit. Třeba mléka je nadbytek, proto je nízká cena. Rostlinnou výrobu zřejmě ovlivní přetrvávající sucho.

Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let
Ilustrační foto

Aktuálně z rubriky Domácí

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Obě agendy chce kabinet spojit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na síti X uvedl, že přesun protidrogové politiky pod svůj resort považuje za logický.
VideoSebevražd na železnicích neubývá, dráhy proto spouští preventivní kampaň

Přes dvě stě dvacet lidí zemřelo v loňském roce na železnici – více než tři čtvrtiny byly sebevraždy. Správa železnic proto spustila preventivní kampaň, která se soustředí na exponovaná místa, kde dochází k většímu množství sebevražd. Společně s Národním ústavem duševního zdraví na desítce tratích umístila cedule s krizovou linkou první psychické pomoci. Podle Evy Tuškové z Národního ústavu duševního zdraví může podobný impuls rozhodnutí změnit. Ministerstvo dopravy iniciativu vítá. „Každý krok, který lidem v krizi usnadní cestu k okamžité pomoci, má smysl,“ říká ke kampani ministr Ivan Bednárik (za SPD). Souběžně startuje kampaň na podporu duševního zdraví s názvem Nádech a výdech.
Video„Malá čínská lavina.“ Nabídka elektromobilů roste, Češi je ale příliš nekupují

Největší tuzemská firma Škoda Auto v úterý ve světové premiéře ve Švýcarsku představila svůj třetí plně elektrický model. S novými vozy plánují přijít i další výrobci. Šéfredaktor portálu Automakers Erich Handl v této souvislosti mluví o modelech některých asijských značek, čekat dle něj lze „malou čínskou lavinu“. Zájem o elektromobily je ale v Česku ve srovnání s některými dalšími státy stále malý.
VideoV létě se částečně otevřou nové úseky D7 ve středních Čechách. Staví se i jinde

Úseky dálnice D7 ve Středočeském kraji se řidičům částečně otevřou letos v létě. Obchvat obce Lotouš na Kladensku se s více než půlročním zpožděním zprovozní na podzim. Problémy měly stavbaři se zpevňováním násypů i stavbou mostu. Kompletně budou úseky otevřené v příštím roce. Po třech středočeských částech už bude zbývat jen jeden krátký úsek u Postoloprt. Ten má být dokončený v roce 2030. A spolu s ním i celý hlavní tah mezi Prahou a Chomutovem. Celkem chce letos Ředitelství silnic a dálnic otevřít čtyřicet nových kilometrů dálnic. Například D3 k rakouským hranicím nebo D11 k Polsku. Rozestavět plánuje dalších téměř sto kilometrů. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) vyjednává peníze na příští rok tak, aby tempo výstavby udržel. Silničáři mluví o možnosti dokončit páteřní dálniční síť v Česku v roce 2033, ministr dopravy považuje za reálný rok 2035.
Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

V pražských Záběhlicích se dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se osmnáct lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři je rozvezli do nemocnic. Autobus podle policie vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu nehody policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu a hledá svědky nehody i jízdy autobusu před srážkou. Ulice byla zhruba tři hodiny neprůjezdná pro osobní dopravu a místo tramvají v daném úseku jezdily autobusy.
Reportéři ČT zjišťovali, proč fotbalové kluby nedokáží zajistit zákaz pyrotechniky

Tuzemský fotbal zažil předminulý víkend dle mnohých své dno. Násilný závěr derby mezi Slavií a Spartou šokoval nejen fanoušky, ale i ty, kteří fotbal nesledují. Útoky radikálních příznivců Slavie vyšetřuje policie. Samotný klub už dostal pokutu a zákaz diváků na stadionu na čtyři zápasy. K ohrožení bezpečnosti došlo přesto, že podobné incidenty se odehrály už dříve. Jan Moláček pro Reportéry ČT zjišťoval, proč kluby nedokáží nebo nechtějí zajistit, aby na zápasech nebyla zakázána nebezpečná pyrotechnika a kde končí rivalita a začíná nenávist.
Podpůrný fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z Agrofertu

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z holdingu Agrofert. Od 9. prosince 2025, kdy prezident Petr Pavel jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem, byly pozastavené. Fond o tom informoval v tiskové zprávě. Babiš byl vlastníkem Agrofertu, v únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu.
