Zemědělce trápí rostoucí náklady. Ovlivnit mohou i ceny potravin

Zemědělcům podle jejich profesního svazu rostou náklady až o pětinu. Důvodem je válka na Blízkém východě, která zvedla ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná a další budou nakupovat nejdřív na podzim, ale drahá nafta se v nákladech projevila okamžitě. Výkupní ceny však zůstávají nízké. Zemědělci proto žádají podporu, a to nejlépe na unijní úrovni. Evropská komise v úterý představila Akční plán, jak posílit domácí produkce hnojiv a podpořit farmáře.
Rostoucí náklady zemědělců mohou vést i k postupnému zdražování potravin. „Jdeme do období, kdy zemědělci spotřebovali všechny rezervy a všechny rostoucí náklady se mohou daleko dramatičtěji promítnout do ekonomiky zemědělských podniků,“ upozorňuje předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha.
„Příští týden budeme na radě ministrů o tomto jednat. Vnímám obavu našich zemědělců, že pokud si každý stát najde vlastní řešení, tak se nám bude konkurenceschopnost zemědělství v jednotlivých státech lišit,“ ujišťuje ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
Hnojiva tvoří nejčastěji pět až deset procent v nákladech zemědělců. Pokud vysoké ceny přetrvají, tři čtvrtiny farmářů budou zvažovat omezení jejich využití. Jedním z podniků, který situaci řeší, je společnost Agra Řisuty. V hale v Malíkovicích mají poslední zbytek převážně dusíkatého hnojiva. Agronom a vedoucí rostlinné výroby firmy Vítězslav Krček ho před jarem schválně nakoupil více. Teď je za to rád, jelikož ceny prudce rostly.
„Když jsem kupoval první hnojivo na jaro, tak jsme se u ledku bavili o nějakých sedmi tisících,“ říká Krček, podle něhož už další nákup vyšel na devět tisíc korun za tunu. K dispozici má nyní zhruba osmdesát až sto tun hnojiva. Na jak dlouho takové množství vystačí? „Když se budeme snažit na podzim uskromnit, tak by nám to podzim mohlo pokrýt,“ věří.
- Válka na Blízkém východě už se na cenách v Česku projevuje. Meziroční inflace v dubnu zrychlila na dvě a půl procenta – hlavně kvůli drahým pohonným hmotám. Potravin se to ale zatím netýká.
- Minulý měsíc byly skoro o půl druhého procenta levnější než před rokem. Dvouciferným tempem za poslední rok klesly ceny brambor, mléka, másla nebo vepřového masa.
- Paliva ale zdražila výrazně. Momentálně stojí litr u českých čerpacích stanic zhruba o devět korun více než před rokem. A to navzdory regulaci i snížené spotřební dani.
- Pro středu cenové stropy stouply. Benzinky tak nebudou smět prodávat naftu za víc než 42,17 koruny. U Naturalu 95 se limit zvedne na 44,71 koruny.
- Cena ropy na světových trzích v úterý mírně klesla, aby se pak opět vrátila vysoko. Severomořský Brent se dál pohybuje kolem hranice 110 dolarů za barel. To je zhruba o polovinu více než před válkou.
Zdroje: Český statistický úřad, Ministerstvo financí, Tradingeconomics.com
Některým může pomoci živočišná výroba
Příliš šetřit ale hnojivem nechtějí. Snížili by tím totiž výnosy. Výhodou však je, že kromě rostlinné výroby mají také živočišnou. Část průmyslových hnojiv tak společnost může nahradit. „Teď nakládáme chlévskou mrvu z kravína a zakládáme s ní polní hnojiště, které bude využito pro podzimní hnojení,“ popisuje Krček.
Jenže ne všichni tuhle možnost mají. Dusíkatá hnojiva teď stojí i kolem třinácti tisíc korun za tunu. „My bychom potřebovali, aby na evropské úrovni existoval záměr snížit výrobní náklady. Evropská komise svojí politikou uhlíkového vyrovnání na hranicích cla a tak dále zvyšuje ceny hnojiv ještě více,“ říká Pýcha. Komise v úterý přijala Akční plán pro hnojiva. Mimo jiné navrhne zvýšit částku v zemědělské rezervě.
Ceny potravin může ovlivnit drahá nafta
Drahá nafta by se v cenách potravin mohla podle komory projevit už letos. „Tento trend sledujeme v pekařském oboru, protože některé pekárny zaváží i několikrát denně, tudíž zavádí palivové příplatky. Další zvýšené náklady na dopravu se promítají u dovozového zboží. Zejména u rýže, pistácií nebo exotického ovoce,“ přibližuje mluvčí Potravinářské komory České republiky Marek Zemánek.
Společnost Titbit, která do českých obchodů dováží ovoce z celého světa, zvýšení ceny dopravy potvrzuje. „Nejvíce u letecké přepravy a dovozu z Afriky a Asie, kde náklady vzrostly až o desítky procent. Naopak u produktů z Jižní Ameriky, například avokád z Peru nebo manga z Brazílie, zatím výrazný růst cen nevidíme,“ uvádí spolumajitelka firmy Martina Procházková.
Zdražování se u jednotlivých potravin bude podle komory lišit. Třeba mléka je nadbytek, proto je nízká cena. Rostlinnou výrobu zřejmě ovlivní přetrvávající sucho.
