Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let

Za letošní březen a duben spadlo dohromady v tuzemsku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961, oznámil v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se dle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.
Průměrný objem srážek za měsíce březen a duben za celé období od roku 1961 činí podle ústavu 83 milimetrů. Letošní rok je tak výrazně podprůměrný. „Především měsíc duben srážkovou činností opravdu šetřil a v průměru na celé naše území spadlo pouze 13 milimetrů,“ upřesnili meteorologové.
Kromě letoška se za posledních 66 let stalo jen jednou, že by za březen a duben dohromady spadlo pod 40 milimetrů srážek. Bylo to v roce 1974, kdy meteorologové zaznamenali 38 milimetrů srážek.
I po celý loňský rok byl podle ČHMÚ srážek podprůměrný objem, zatímco teploty byly naopak nadprůměrně vysoké. Také zima byla s výjimkou letošního února chudá na srážky, sněhu bylo podprůměrné množství a roztál mimo hřebeny hor většinou už koncem února. Dle meteorologů je tedy jasné, že vláha v krajině aktuálně chybí.
„Nejvíce je to vidět ve svrchní vrstvě půdy, ale také u hladin podzemních vod. Hluboké vrty jsou na tom aktuálně nejhůře nejen v porovnání se všemi dubny od roku 1991, ale dokonce se všemi měsíci od tohoto data,“ sdělili meteorologové.
Portál InterSucho v pátek na síti X uvedl, že výrazné sucho, kdy je vláhy už citelný nedostatek, je na 60 procentech území Česka. Kromě aktuálního malého objemu srážek je dle odborníků z portálu příčinou sucha také předchozí malý objem srážek v zimě, až o tři týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině.