Macinka hodlá blokovat unijní sankce proti Ben Gvirovi

Česko zablokuje pokusy uvalit sankce EU na izraelského krajně pravicového ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira kvůli jeho zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit pomoc do Gazy. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to uvedl šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Partnerům v EU údajně řekl, aby se o takový návrh „ani nepokoušeli, jinak ho zablokujeme“, pokud bude předložen před říjnovými volbami v Izraeli. Podle něj by krok zvýšil Ben Gvirovu popularitu.
Summit EU, který se uskuteční příští týden v Bruselu, by mohl vyzvat členské státy k tomu, aby podpořily sankce proti některým izraelským ministrům v souvislosti s porušováním práv zadržených aktivistů z humanitární flotily, jež chtěla nedávno doplout do Pásma Gazy. Vyplývá to z návrhu závěrů Evropské rady. Velvyslanci členských států při EU budou o závěrech diskutovat ještě několikrát a text se může výrazně změnit. Případné sankce se rovněž řeší podrobněji na nižší pracovní úrovni.
„Evropská rada odsuzuje špatné zacházení se zadržovanými osobami, včetně evropských občanů, po zadržení globální flotily Sumud v mezinárodních vodách. Vyzývá Radu EU, aby pokročila v práci na omezujících opatřeních proti extremistickým ministrům, kteří podněcují a propagují takové porušování lidských práv,“ stojí v článku 28 návrhu závěrů. Česko by chtělo tuto formulaci změnit, přičemž není samo, proti je podle zdrojů ČTK také Německo či Maďarsko.
Tématem se budou určitě zabývat právě i ministři zahraničí na své pondělní schůzce v Lucemburku, kde bude také Macinka. Řada unijních zemí, například Španělsko, Slovinsko či Irsko, vyzvala k uvalení sankcí vůči izraelskému ministrovi Ben Gvirovi kvůli tomu, jak zacházel s aktivisty z flotily.
Krajně pravicový ministr na síti X zveřejnil video, na němž v přístavu Ašdod prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou. „Takhle vítáme podporovatele terorismu,“ napsal k videu, na němž je vidět také to, jak maskovaní policisté srážejí jednu aktivistku na kolena.
Poté, co se objevilo video ze zadržení, odsoudil Ben Gvira i premiér Benjamin Netanjahu, který uvedl, že jeho počínání „nebylo v souladu s izraelskými hodnotami a zákony“.
„Strašný, nesnesitelný“
Šéf české diplomacie v rozhovoru s agenturou Bloomberg při vysvětlování svého postoje označil izraelského ministra za „strašného člověka, nesnesitelného jedince“, jehož chování „skutečně překračuje všechny meze“.
Přesto by ale sankce namířené proti Ben Gvirovi a ministru financí Becalelu Smotričovi, kteří jsou považováni za tvrdé nacionalisty, podle Macinky z těchto politiků udělaly hrdiny v očích jejich voličů a „oběti jakéhosi antisionistického spiknutí Západu“. „Paradoxně bychom jim tím vlastně pomohli,“ řekl šéf české diplomacie.
Kromě toho, že případné sankce označil za zasahování do volebního procesu, kritizoval také samotné aktivisty z flotily, které nazval „provokatéry a velmi radikálními osobami“.