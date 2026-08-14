Automobilová federace FIA zrušila omezení pro Rusy a Bělorusy

Mezinárodní automobilová federace (FIA) zrušila omezení pro účast sportovců z Ruska a Běloruska ve svých soutěžích. Od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 mohli reprezentanti obou zemí závodit jen jako neutrální sportovci, nyní smějí startovat s národní vlajkou a v případě úspěchu jim bude hrát státní hymna. S odkazem na zprávu právního oddělení FIA to píše web the-race.com. I nadále ale platí zákaz FIA pořádat na území Ruska a Běloruska mezinárodní soutěže.
„Ruští a běloruští závodníci, národní týmy, jednotliví jezdci a funkcionáři se mohou účastnit mezinárodních/zónových soutěží bez jakýchkoli omezení. Požadavek na podepsání závazku k neutralitě již neplatí,“ stojí ve zprávě FIA.
Mezinárodní motocyklová federace FIM na rozdíl od FIA své sankce nijak neupravila. Dál trvá na úplném vyloučení sportovců z Ruska a Běloruska ze svých soutěží, účastnit se nemohou ani jako neutrální.
Návrat Rusů na olympiádu
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) nedávno zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní Hry v roce 2028 v Los Angeles. Změna vyvolala vlnu kritiky po celém světě včetně Česka.
Na poslední zimní olympiádě v únoru v Miláně a Cortině d'Ampezzo i na předchozí letní v Paříži 2024 startovalo několik Rusů jako neutrálních, museli tedy splnit požadavek, že aktivně nepodporují válku na Ukrajině.
Mnozí ukrajinští sportovci se od začátku plnohodnotné ruské invaze museli několikrát vyrovnat s tím, že vedle nich nastupují Rusové. V některých případech pod neutrální vlajkou, v dalších dokonce otevřeně.
Například v roce 2023 porazila na mistrovství světa v Miláně ukrajinská šermířka Olha Charlanová soupeřku Annu Smirnovovou. Místo podání ruky ale namířila na soupeřku kord – neutrální dres neuznávala. Ruska pak na protest skoro hodinu blokovala planš a zdržela tak další utkání. Rozhodčí z individuální soutěže diskvalifikovali Ukrajinku, která později hovořila o nejhorším dni svého života.
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková ignoruje ruské i běloruské sportovkyně setrvale. Když odmítla projevit zdvořilostní gesto po prohraném zápase s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, publikum na ni bučelo.
Řada ruských sportovců přitom válku proti Ukrajině veřejně podpořila. Gymnasta Ivan Kuljak v březnu 2022 vystoupil na stupních vítězů v dresu se symbolem „Z“, který představuje podporu ruské války. Taekwondista Vladislav Larin zase v propagandistickém videu vyzval Rusy, aby posílali peníze armádě.
Jedním z mála ruských sportovců, kteří se proti agresi na Ukrajině veřejně postavili, je tenista Andrej Rubljov. Pouhý den po zahájení invaze napsal na kameru: „Žádnou válku, prosím!“