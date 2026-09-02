Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky


před 43 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

V charkovské vazební věznici se ve středu konal obřad „První zvonek“ pro deset chlapců a tři dívky. Tito mladí lidé jsou zde zadržováni na základě podezření z obzvláště závažných trestných činů nebo z nich byli obviněni. V Den znalostí je navštívili učitelé z lycea v Derhači, díky kterému absolvují střední vzdělání na dálku přímo z vazební věznice, a to ve stejných třídách jako jejich vrstevníci, kteří jsou na svobodě.

Tématem první hodiny nového školního roku je „Jazyk důstojnosti“. Před začátkem hodiny žáci a učitelé uctili památku padlých vojáků minutou ticha. Hodina se koná společně pro téměř dvě stě žáků školy, kteří se k ní připojují prostřednictvím videokonference, vysvětluje Zoryna Jefimenková, ředitelka Lycea č. 4 v Derhači.

Zoryna Jefimenková, ředitelka Lycea č. 4 v Derhači
Zdroj: Suspilne Kharkiv/Viktoriia Yakymenko

„Pro ně tato oslava znamená nový začátek. Zaprvé měli tříměsíční prázdniny. Opravdu se jim po nás stýskalo, protože každý den, kdy přijdeme, je pro ně svátek. No, co tady vlastně dělají? Ano, zázemí je vynikající. Je tu tělocvična a účastní se sportovních tréninků. Ale když přijde skutečný člověk, když uvidí obrazovku, když každý den dostávají nové informace… A teď mají čas; nikdo jim v tom nebrání,“ říká Jefimenková.

Odsouzení mladiství ve vyšetřovací věznici v Charkově k 1. září 2026
Zdroj: Suspilne Kharkiv/Viktoriia Yakymenko

Mezi těmi, kteří se k programu připojili, jsou i další vězni – dospělí z pěti věznic v Charkově, kteří studují na gymnáziu formou dálkového studia.

„Téma první lekce je velmi aktuální; s touto institucí se skutečně ztotožňujeme. Jazyk důstojnosti totiž spočívá ve schopnosti komunikovat a najít společnou řeč s ostatními lidmi. Je to proto, že mnoho našich žáků, kteří jsou buď v šetření, nebo již vykonávají trest, se sem dostalo právě proto, že v té době nebyli schopni najít společnou řeč s ostatními lidmi,“ vysvětluje Natalija Herasimenková, učitelka angličtiny a světové literatury.

Natalija Herasimenková, učitelka angličtiny a světové literatury
Zdroj: Suspilne Kharkiv/Viktoriia Yakymenko

„Mladiství, z nichž většina je ve věku šestnácti nebo sedmnácti let, obvykle stráví v nápravném zařízení dva nebo více let,“ uvádí Dmytro Cholod, zástupce ředitele nápravného zařízení.

Dmytro Cholod, zástupce ředitele vazební věznice
Zdroj: Suspilne Kharkiv/Viktoriia Yakymenko

„Vždy, když je dítě nebo mladistvý umístěn do vazebního zařízení, se snažíme vytvořit podmínky, které mu umožní normálně se přizpůsobit a vyhnout se silnému stresu, který obvykle prožívá. Jinými slovy, chceme, aby se jejich život co nejvíce podobal životu venku. V tom smyslu, že jelikož jim soud nařídil vazbu, musí být drženi v izolaci. Všechno ostatní, co nesouvisí s jejich trestním řízením, by pro ně však mělo být dostupné a srozumitelné,“ říká Cholod.

Odsouzení teenageři ve vazební věznici v Charkově. Snímek z 1. září 2026 – první hodiny nového školního roku
Zdroj: Suspilne Kharkiv/Viktoriia Yakymenko

Žijí zde, navštěvují výuku, využívají poradenské služby a chodí do knihovny a tělocvičny. Jinými slovy, jsou odděleni od ostatních skupin, zejména od dospělých. Aby se zajistilo, že nebudou vystaveni kriminálním vlivům, jsou ubytováni odděleně.

Odsouzení mladiství ve vyšetřovací věznici v Charkově k 1. září 2026
Zdroj: Suspilne Kharkiv/Viktoriia Yakymenko

Ačkoli se výuka odehrává na dálku, říká zástupce ředitele vazební věznice, v rámci dohody s gymnáziem učitelé během celého školního roku navštěvují vazební věznici, aby žákům pomohli lépe porozumět učivu.

Odsouzení teenageři ve vazební věznici v Charkově. Snímek z 1. září 2026 – první hodiny nového školního roku
Zdroj: Suspilne Kharkiv/Viktoriia Yakymenko

Všechno, co souvisí se školou a učením, probíhá stejně jako mimo tábor. Mají stejný rozvrh. Jediný rozdíl spočívá v tom, že nemají žádné domácí úkoly. Ty si dělají až po skončení výuky. Pokud je poblíž učitel, zapojí se také a tu a tam jim pomůže, aby jim ukázal, jak na to správně.

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Článek napsala Marija Solodovniková (Suspilne), poprvé byl publikován 1. září 2026 v 22:18 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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