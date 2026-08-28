Situace v Evropě, pokud jde o dostupné zásoby raket Patriot, je popisována jako obzvláště znepokojivá, neboť americký úředník odpovědný za evropskou obranu a mluvčí NATO hovořili o nedostatku, který je „více než kritický“.
V rozhovoru pro agenturu Associated Press (AP), o kterém informoval německý časopis Focus, oba představitelé poukazují na to, že americké ozbrojené síly v Evropě čelí značnému nedostatku moderních protiraketových obranných systémů.
Podle nich se nejzávažnější nedostatek týká raket Patriot, které by mohly být například použity k sestřelení ruských vysokorychlostních balistických střel.
Zástupce NATO potvrdil omezené zásoby raket Patriot, které mají k dispozici síly USA a Aliance v Evropě. V případě, že by například Rusko zaútočilo balistickými raketami na vojenské velitelství nebo elektrárnu, mohlo by se NATO ocitnout v situaci podobné té na Ukrajině, která není raketami Patriot dostatečně chráněna a byla nucena snášet jeden útok za druhým, sdělil agentuře AP americký představitel.
Stejný představitel navíc zdůraznil, že v Evropě americká armáda „rozhodně nemá dostatek“ raket k odražení případného dlouhodobého útoku balistickými raketami a disponuje pouze „velmi omezenými“ obrannými schopnostmi proti útokům jednotlivými raketami nebo proti ruské raketě, která se odchýlila od kurzu.
Článek napsaný ERTNews, poprvé byl publikován 28. srpna 2026 v 00:40 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.