Hútíové tvrdí, že zasáhli základnu v Saúdské Arábii. Obsadili také další ostrovy

Jemenští povstalci hútíové oznámili, že desítkami raket a dronů zaútočili na leteckou základnu v saúdskoarabském městě Chamís Mušajt. Zasaženy podle nich byly ranveje, hangáry, radarové systémy a muniční sklady. Íránem podporovaní džihádisté uvedli, že útok byl odvetou za stovky vzdušných úderů, které Rijád v uplynulých dnech provedl v Jemenu, píše Reuters. AP informovala, že hútíové také obsadili v jižní části Rudého moře další strategické ostrovy a posilují tak kontrolu nad významnou trasou pro námořní dopravu.
Saúdskoarabské úřady se k prohlášení hútíů prozatím nevyjádřily, nicméně během pondělí ve městech Chamís Mušajt, Abhá, Džízán a Nadžrán vyhlásily výstrahu před možným nebezpečím. Města byla terčem hútíjských útoků již v minulých dnech. Povstalci také v posledních týdnech zintenzivnili útoky na saúdskoarabské tankery plující v Rudém moři.
Vojenský mluvčí hútíů uvedl, že Saúdská Arábie v uplynulých dnech provedla v Jemenu více než tři stovky vzdušných úderů. Rijád podporuje jemenskou mezinárodně uznávanou vládu sídlící v Adenu, která od začátku září čelí nové hútíjské ofenzivě, při níž povstalci postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Báb al-Mandab.
O vývoji v regionu v pondělí v saúdskoarabské Džiddě jednal korunní princ a faktický vládce země Muhammad bin Salmán s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) admirálem Bradem Cooperem.
Jejich schůzka se konala tři dny poté, co Reuters s odvoláním na své zdroje napsal, že princ požádal amerického prezidenta Donalda Trumpa o vojenskou pomoc v boji proti hútíům. Trump podle agentury americké útoky proti hútíům zamítl, ale přislíbil sdílení zpravodajských informací a spolupráci při určování cílů úderů.
Hútíové obsadili další strategické ostrovy
Hútíové také obsadili strategické ostrovy Malý Haníš a Velký Haníš, které leží přibližně 160 kilometrů severně od průlivu Báb al-Mandab, který spojuje Adenský záliv s Rudým mořem a je součástí vodní cesty k Suezskému průplavu. Obsazení souostroví AP potvrdili zástupci hútíů i jemenské mezinárodně uznávané vlády.
Hútíové ostrovů zmocnili poté, co se z nich stáhly stovky příslušníků provládních sil. Minulý týden přitom získali kontrolu nad přístavem Muchá na pevninské části Jemenu a ostrovem Majún ležícím uvnitř průlivu Báb al-Mandab, čímž se přiblížili na pouhých 32 kilometrů od americké vojenské základny v Džibutsku na protilehlé straně úžiny.
Nové územní zisky hútíům umožňují dále ohrožovat saúdskoarabské ropné tankery, které využívají Rudé moře jako alternativní trasu v době, kdy Írán útočí na plavidla v Hormuzském průlivu.
„Průliv je významný, protože to je dopravní spojnice mezi Asií a Evropou. Je to vstup do Rudého moře a spolu se Suezským průplavem jde o dvě klíčové brány mezi východní a západní polokoulí,“ podotýká Martin Jirušek z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Dodal, že Saúdská Arábie po částečném zneprůchodnění Hormuzu přesměrovala své exporty právě do Rudého moře. „To je to, co je teď klíčové. To je to, proč se Saúdská Arábie obrátila na Spojené státy, jestli od nich dostane pomoc, a dostalo se jí zamítavé odpovědi,“ dodal Jirušek.
„Kontrola ostrova, který leží uvnitř této úžiny, je opravdu zásadní věc a je úplně jedno, kolik kilometrů čtverečních hútíové zabrali nebo nezabrali. Toto je území, které má trochu jinou kvalitu,“ uvedl blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek s tím, že obsazení klíčové z hlediska geoekonomiky a geopolitiky.
Nová ofenziva povstalců, která začala na začátku září, se v uplynulých dnech setkala jen s minimálním odporem ozbrojených sil jemenské vlády, kterou podporuje Saúdská Arábie. O víkendu nicméně jemenská armáda oznámila, že postoupila směrem k přístavu Zúbáb, který leží na pobřeží Rudého moře a kterého se hútíové minulý týden zmocnili.
Íránem podporovaní hútíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Hlavního města se zmocnili na přelomu let 2014 a 2015 a poté, co odtud vyhnali mezinárodně uznávanou vládu, vedli s jejími silami podporovanými vojenskou koalicí vedenou Rijádem válku až do příměří v roce 2022. Podle agentury AP však nová hútíjská ofenziva Jemen opět uvrhla do občanské války.