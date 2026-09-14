Ropa výrazně zdražuje po útocích hútíů na Saúdskou Arábii


14. 9. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ceny ropy na začátku týdne výrazně rostou po nových útocích hútíů na Saúdskou Arábii a po íránských útocích na lodě v Perském zálivu. Dál se zvýšily obavy o dodávky, které již dříve vyvolalo uzavření klíčového saúdskoarabského ropovodu. Severomořská ropa Brent je zpět nad 107 dolary za barel.

Brent krátce před 07:30 SELČ přidával proti pátečnímu závěru zhruba 2,5 procenta a prodával se kolem 107,20 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst 2,55 procenta na 102,60 dolaru za barel.

„Navazuje to na zesílení útoků na energetickou infrastrukturu Saúdské Arábie, včetně útoků zaměřených na klíčový ropovod vedoucí z východu na západ,“ uvedli komoditní stratégové banky ING. Dodali ale, že není jasné, jak závažné jsou případné škody či jak dlouho bude ropovod mimo provoz.

Odstávka ropovodu, který Saúdské Arábii umožňuje vyhnout se Hormuzskému průlivu a přesměrovat vývoz, ohrožuje až čtyři procenta celosvětových dodávek ropy, píše agentura Reuters.

Jemenští hútíové ovládli ostrov v klíčovém průlivu
Podporovatelé hútíů, ilustrační snímek

Saúdskoarabská státní média v neděli zveřejnila záběry škod na obytných domech a mešitě, které podle nich způsobil útok hútíů na jižní saúdskoarabskou provincii Džázán. Hútíové uvedli, že zasáhli rovněž saúdskoarabskou vojenskou základnu v sousední provincii.

Podle nedělní informace britské agentury pro námořní bezpečnost UKMTO byla loď v Hormuzském průlivu zasažena střelou. Následně vznikl požár, což donutilo posádku k evakuaci. Írán oznámil, že při zásahu íránského obchodního plavidla u jeho pobřeží zahynul jeden člověk a čtyři členové posádky utrpěli zranění.

V Ománu se měly v pondělí konat další rozhovory o Hormuzském průlivu, Írán a státy Perského zálivu ale jednání podle ománského ministerstva zahraničí odložily. O víkendu průlivem podle lodních dat propluly pouze čtyři plavidla, přičemž průměr posledních deseti dnů činil čtrnáct denně.

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