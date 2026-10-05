Cestovní kanceláře už prodávají first minute zájezdy na léto

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Cestovní kanceláře už prodávají dovolené na příští léto. Takzvané first minute zájezdy se snaží přilákat zájemce slevami, širším výběrem a někdy i možností storna či výběru jiné destinace zdarma. Podle dat statistiků se počet Čechů mířících za hranice zvyšuje. Oproti době před covidem vzrostl o víc než milion. Roste ale taky cena leteckého paliva – za poslední tři měsíce o třetinu. To může ovlivnit také ceny zájezdů. Uváděné ceny prodejci zpravidla garantují až do odjezdu, v případě potřeby ale mají cestující oporu i v občanském zákoníku.