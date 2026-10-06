Dražší jsou energie, nájmy i nemovitosti. Inflace v září zrychlila

Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5 procenta. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Zářijová cena nafty atakovala hranici padesáti korun za litr. Ten přitom stál před rokem zhruba 33 korun. Dlouhodobě rostou také náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Rychle zdražují i nemovitosti – byty, domy i pozemky. Naopak potraviny v září stále ještě zlevňovaly, což pomohlo inflaci zpomalit. Podle odborníků se však tento trend může otočit.
Cena potravin závisí na cenách paliv i na počasí. Letošní sucho uškodilo třeba zelinářům v Polepech na Litoměřicku. Špatná úroda pak přináší zdražení. Právě ceny energií a potravin budou v příštích měsících podle analytiků pro další vývoj inflace klíčové.
Zdražují také nemovitosti. Podmínky pro pořízení vlastního bydlení jsou v tuzemsku nejhorší ze všech unijních zemí. Na běžný byt je potřeba víc než 13 průměrných ročních platů. Lépe na tom Češi nejsou, ani když už střechu nad hlavou mají. Měsíčně jim totiž třetinu rozpočtu ukrojí výdaje na bydlení a energie – včetně vody. Podle průzkumu společnosti Ipsos kvůli tomu každá šestá tuzemská domácnost omezuje i základní potřeby.
Zářijová meziroční inflace dvě a půl procenta je nejvyšší hodnotou za poslední rok. Statistici ji vykázali i v dubnu a loni v říjnu. Naopak nejnižší tempo zdražování zaznamenali v únoru, kdy šlo o 1,4 procenta.