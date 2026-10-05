Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne

Slovenská vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má v roce 2027, kdy jsou v zemi plánovány příští parlamentní volby, stoupnout v přepočtu na 4,94 procenta výkonu ekonomiky.
Pro letošek kabinet premiéra Roberta Fica původně plánoval schodek odpovídající 4,1 procenta hrubého domácího produktu (HDP), nyní odhad deficitu navýšil na 4,37 procenta HDP. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 původně slibovala snížit veřejný schodek do roku 2027 na tři procenta HDP, což je horní hranice podle pravidel Evropské unie. Následně od tohoto cíle ovšem ustoupila.
Schodek samotného státního rozpočtu Slovenska, který je součástí hospodaření celého veřejného sektoru, podle návrhu v příštím roce stoupne na 7,75 miliardy eur (189,6 miliardy korun) z letos plánovaných 5,13 miliardy eur (125,5 miliardy korun).
Rozpočet počítá například se zvýšením výdajů na obranu, a to na částku odpovídající 2,2 procenta HDP z letošních dvou procent. Zahrnuje také peníze na pokračování kompenzací vysokých cen energií, náklady na přípravu výstavby nové jaderné elektrárny do státního vlastnictví a také na opatření v souvislosti se suchem.
Návrh rozpočtu ještě projedná slovenský parlament, ve kterém se vláda opírá o křehkou většinu.
Kritika organizací
Slovenská vládní koalice v pátek oznámila dohodu o státním rozpočtu pro příští rok. Na pondělí dopoledne pak svolala k rozpočtu jednání se zástupci zaměstnavatelů a odborů. Jedna ze zaměstnavatelských organizací RÚZ se schůzky nezúčastnila, neboť vláda podle ní odmítla o přípravě státního rozpočtu jednat včas.
Šéf Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení Rastislav Machunka před novináři rovněž kritizoval přístup vlády k jednání o rozpočtu a také samotnou předlohu. Řekl, že stát nešetří na vlastním provozu a že odložil zrušení transakční daně od začátku příštího roku, které předseda vlády původně slíbil. Machunka poukázal také na rostoucí počet zaměstnanců ve veřejném sektoru a na to, že platy v něm jsou vyšší než v soukromé sféře.
Současná slovenská vláda za čtyři roky svého mandátu veřejné finance výrazněji neozdraví, a to navzdory svým třem dřívějším konsolidačním balíčkům v hodnotě několika miliard eur. Ty zahrnovaly zejména zvýšení stávajících daní a povinných odvodů, jakož i zavedení daní nových. V roce 2023 schodek veřejných financí Slovenska činil v přepočtu 5,31 procenta HDP.
Slovenská opozice už minulý týden po zveřejnění základních parametrů rozpočtu na příští rok uvedla, že vláda vede zemi k bankrotu. Podle ní kabinet také měl v souladu s takzvanou dluhovou brzdou připravit rozpočet bez deficitu. Vláda naopak tvrdila, že k tomu s ohledem na jednu z výjimek v příslušném ústavním zákoně přistoupit nemusela.
Předloha rozpočtu na rok počítá s tím, že slovenská ekonomika zrychlí růst na 1,8 procenta z tempa 0,8 procenta v letošním roce. Inflace by měla zvolnit na 2,9 procenta a míra nezaměstnanosti stagnovat na úrovni 5,8 procenta.