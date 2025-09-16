Lidé ve více než desítce slovenských měst protestovali proti novému konsolidačnímu balíčku, který připravuje kabinet Roberta Fica (Smer). V Bratislavě se na demonstraci, kterou svolalo nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS), podle organizátorů sešlo na osmnáct tisíc lidí. Již třetí úsporný balík této vlády podle odborníků zatíží zejména živnostníky a zaměstnance. Zahrnuje zvýšení daní a odvodů, snížení dávek i zmrazení platů. Vláda ho neprojednala s experty a chce ho schvalovat zrychleně. Zatím však není známo, kdy bude sněmovna o předloze definitivně hlasovat. Návrh kritizovali zaměstnavatelé, ekonomové, odbory i opozice, která volá po generální stávce.
Slováci vyšli do ulic na protest proti dalšímu úspornému balíčku vlády
„Slováci už toho mají plné zuby. Máme toho dost. Smějí se nám do tváře,“ řekl z pódia ve slovenské metropoli předseda PS Michal Šimečka. Dodal, že bratislavský protest přišel podpořit také český vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan.
Člen české vlády z pódia slovenské opoziční akce nehovořil. Na demonstraci podle fotografie, kterou zveřejnil na síti X, držel transparent s nápisem „Jsme s vámi“ a českou a slovenskou vlajkou.
„Musíme společně udělat všechno proto, abychom zbavili Slovensko zla, které je ztělesněno v osobě Roberta Fica,“ prohlásil exministr obrany a šéf neparlamentní strany Demokraté Jaroslav Naď.
Dav lidí skandoval různá hesla, například „Máme toho dost“, „Fico do basy“ či „Dost bylo Fica“. Podle slovenských médií na protest do Košic, které jsou druhým největším městem v zemi, přišlo kolem 2,5 tisíce lidí. V západoslovenské Trnavě demonstrovaly přibližně tři tisíce lidí.
Zvýšení daní, snížení dávek i zrušení svátků
Navrhovaná opatření, kterým se parlament začal věnovat v pátek, mají podle odhadů resortu financí zvýšit příjmy státu o 1,36 miliardy eur (33,1 miliardy korun). Předloha naopak neobsahuje většinu z původně ohlášených opatření ve výši 1,3 miliardy eur (31,7 miliardy korun) zaměřených na snížení rozpočtových výdajů.
Nejnovější konsolidační balíček počítá se zvýšením odvodů na zdravotní pojištění pro zaměstnance a opět pro živnostníky. Oběma skupinám vláda tyto odvody zvýšila už dříve. Drobným podnikatelům stoupnou také nejnižší odvody na sociální pojištění. Firmy mají delší dobu než dosud vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy v případě jejich nemoci.
Ministerstvo financí také navrhlo více zdanit lidi s vyššími příjmy. Tento krok ale méně dolehne například na členy vlády, jejichž výdělek tvoří z větší části paušální náhrady, které nepodléhají daním ani odvodům. Členové Ficova kabinetu si uvedené náhrady výrazně zvýšili loni, základní plat ministrů a premiéra je ale již několika let v souladu s takzvanou dluhovou brzdou zmrazen, a to kvůli vysokému zadlužení země.
Návrh konsolidačního balíčku počítá také například se zvýšením daně, kterou pojišťovny platí z inkasovaného pojistného ze smluv o neživotním pojištění, dále s nárůstem některých zvláštních daní či poplatků a s trvalým nebo dočasným zrušením volna o celkově tří další svátky. Na potraviny s vyšším obsahem soli a cukru by se nově měla vztahovat vyšší sazba daně z přidané hodnoty, než je tomu nyní.
Kromě toho chce vláda snížit dotaci samosprávným krajům, městům a obcím. Nezaměstnaným se od čtvrtého měsíce v evidenci na úřadech práce zase má snižovat dávka v nezaměstnanosti. Příští tři roky se nemá zvyšovat 13. důchod, který dostávají příjemci penzí.
Bez diskuse s odborníky
„Ve slušné zemi se zákony mění tak, aby se na ně lidé mohli připravit. Ve slušné zemi se nestane, že ministři si zvýší nezdaněné platy na dvojnásobek a poté začnou lidem říkat, že musí sáhnout hlouběji do kapsy,“ uvedl v rozpravě poslanec opozičního hnutí PS Štefan Kišš. Opozice shodně označuje návrh konsolidačního balíčku za prostředek k ožebračování lidí a PS a svolalo proti němu protestní demonstraci.
„Konsolidační balíčky se dohadují jen stěží. Potřebujeme stlačit deficit dolů. Děláme pro to maximum,“ oponoval ve sněmovně ministr financí Ladislav Kamenický (Smer).
Vzniku vládního materiálu však nepředcházela odborná diskuse. Opatření Kamenický představil minulé úterý a už následující den předlohu schválila vláda. Parlament bude nejprve rozhodovat o tom, zda konsolidační balíček projedná ve zrychleném režimu.
Hodnota dřívějších dvou konsolidačních balíčků Ficova kabinetu dosáhla celkem 4,7 miliardy eur (114 miliard korun). Nezávislá rozpočtová rada upozornila, že tato opatření výrazněji nezlepšila kondici státních financí, a to i kvůli novým výdajům státu, například vyplácení plnohodnotného 13. důchodu, byť důchodový systém země hospodaří s deficitem a stát ho musí dotovat. Evropská unie vede vůči Slovensku řízení kvůli nadměrným rozpočtovým deficitům.
Slováci protestují opakovaně
Slovenská opozice už loni organizovala protesty proti změnám v trestním právu a proti novému zákonu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Ani na těchto demonstracích se nepodílelo Hnutí Slovensko expremiéra Igora Matoviče, který má dlouhodobě napjaté vztahy s některými opozičními kolegy, a to i z doby jejich dřívějšího společného vládnutí.
Letos zemi zase zasáhla vlna občanských protivládních demonstrací, kterou vyvolala loňská schůzka Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Evropští politici až na výjimky omezili kontakty s Putinem po ruské vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.