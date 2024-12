Slovensko schválilo rozpočet, pokračuje v konsolidaci zadlužení

Slovensko navzdory očekávanému zlepšení svého hospodaření ani v příštím roce nebude plnit pravidlo Evropské unie, že veřejný schodek by neměl překročit tři procenta HDP. Na tuto úroveň by se slovenský deficit měl podle rozpočtového výhledu snížit až v roce 2027.

Změny v daních

Ve státním rozpočtu Slovenska na rok 2025 jsou zahrnuta opatření z letošního konsolidačního balíčku v původně schváleném objemu zhruba 2,7 miliardy eur (68 miliard korun), který počítá od ledna 2025 zejména se zvýšením základní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) ze současných dvaceti procent na 23 procent.

V rámci této daně však vláda udělala některé významné přesuny, a to i proti svým původním záměrům. Vybrané základní potraviny (maso, mléko, máslo, sýry, med, brambory, ovoce a zelenina, chléb a ovocné šťávy), léky, tisk a učebnice budou přesunuty z desetiprocentní sazby do nově vytvořené pětiprocentní sazby. Sem budou patřit i knihy, u kterých se původně počítalo se sazbou 23 procent. Dále také stravování v gastro sektoru, ubytovací služby (i u nich byla původně navržena sazba 23 procent) a vstupné na sportoviště. U ostatních potravin a elektřiny se nově uplatní devatenáctiprocentní sazba (nyní dvacet procent). Do základní sazby 23 procent budou patřit všechny výrobky a služby, kterou nejsou adresně zahrnuty v první (19 procent) či druhé (5 procent) snížené sazbě daně.

Dále se má zvýšit sazba daně z příjmů pro právnické osoby s vyššími příjmy (na 24 procent). Zavedena má být daň z finančních transakcí či daň ze slazených nealkoholických nápojů. Právě kvůli tomu předlohu rozpočtu už dříve kritizovala nejen opozice, ale i zástupci zaměstnavatelů a odbory.