Bloomberg: EK zvažuje zmrazení fondů pro Slovensko

Evropská komise (EK) připravuje návrh, který by mohl vést ke zmrazení peněz, které má Slovensko získat z evropských fondů. Brusel tak chce reagovat na porušování demokratických norem, napsala s odvoláním na svůj zdroj agentura Bloomberg. Také zdroje ČTK potvrdily, že v případě Slovenska chystá EK zahájit takzvané řízení o porušení unijního práva. Komisi prý konkrétně vadí zejména rozpuštění elitního útvaru prokuratury ÚSP.

Celý proces je teprve v počáteční fázi a bude podle Bloombergu vyžadovat souhlas šéfky Komise Ursuly von der Leyenové, nicméně EK by nejspíš chtěla řízení spustit ještě do konce svého mandátu, tedy v příštích týdnech. Poté, nejspíš na počátku listopadu či prosince, se totiž ujme funkce nová Evropská komise v jiném složení a celý proces by tak mohl být odložen.