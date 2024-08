Ficova vláda provádí řadu změn v policii a justici

Kováčik si dříve vysloužil přezdívku „pan 61:0“ vycházející z toho, že za několik let jako speciální prokurátor nepodal obžalobu v žádném z případů, na jejichž vyšetřování dohlížel. Proto jej tisk označoval i jako zametače kauz. V čele ÚSP stál od jeho vzniku v roce 2004 do obvinění v roce 2020.

Ministerstvo spravedlnosti k případu uvedlo, že Susko vyhověl podnětu Kováčikova obhájce k podání takzvaného dovolání. Má za to, že v případu mohlo být porušeno právo na spravedlivé soudní líčení. Přerušení výkonu Kováčikova nepodmíněného trestu potrvá do rozhodnutí nejvyššího soudu o podaném dovolání.

Drobné krádeže na vzestupu

Nově už trestným činem v zemi nejsou například opakované drobné krádeže. Ty jsou nyní pouze přestupkem, které projednávají okresní úřady a za které viníkům hrozí pokuta. Zatímco dříve byla krádež automaticky trestným činem mimo jiné při způsobené škodě nad 266 eur (6700 korun), nyní musí škoda přesáhnout 700 eur (17 630 korun).

Podle slovenského tisku hlásil zvýšený nárůst krádeží po novele trestního zákoníku například maloobchodní řetězec Billa či prodejce sportovního oblečení, obuvi a sportovních potřeb pro volný čas EXIsport. Lidl zase k cenovkám zboží na svých pultech doplnil oznámení, že výrobky jsou elektronicky chráněné proti krádežím a že každá krádež s sebou nese následky.

Vláda to popírá. „To, co tvrdí řetězce, není pravda. Proč bychom měli věřit tomu, že to řetězce dávají do souvislosti s novelou trestního zákoníku. Důvody je třeba věcně zjistit,“ reagoval místopředseda parlamentu Tibor Gašpar. Podle Suska nelze udělat seriózní statistiku po několika týdnech platnosti nových zákonů. Slovensko podle ministra zvažuje zvýšení pokut i nové tresty pro pachatele přestupků.