Ficova vláda osekává pravomoci elitního policejního protikorupčního útvaru

Současná slovenská vláda zavádí další kontroverzní změnu ve slovenských bezpečnostních složkách. Elitní útvar NAKA ztratí pravomoci v případech úplatkářství a organizovaného zločinu. Doteď se zabýval vážnými kauzami, včetně těch, v nichž figurovali politici. Nově by měl většinu věcí předávat krajským složkám policie. Podle kritiků to oslabí boj s korupcí, vláda ale tvrdí, že ho to naopak zefektivní.