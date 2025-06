Izrael poprvé od pádu Asada čelil raketám ze Sýrie

před 51 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24 , Times of Israel

Izraelská armáda informovala o dvou střelách odpálených z jižní Sýrie. Dopadly do neobydlených oblastí a nezpůsobily žádné škody. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Sýrie a židovský stát jsou technicky ve válce už od roku 1948, připomíná web The New Arab.

Sirény protileteckého poplachu se před dopadem raket rozezněly ve dvou osadách na Golanských výšinách. Izrael toto dříve syrské území obsadil v roce 1967 a v roce 1981 je anektoval. Jeruzalém na útok reagoval dělostřeleckou palbou na místo odpalu střel, které se nacházelo asi dvanáct kilometrů od hranic.