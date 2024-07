Orbánova cesta do Moskvy byla misí appeasementu, řekla von der Leyenová europoslancům

Europoslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku rozhodnou, zda znovu potvrdí ve funkci na příštích pět let dosavadní předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Ta v projevu před volbou mimo jiné řekla, že cesta maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy nebyla mírovou misí, ale misí appeasementu. Nikdo nechce víc mír než Ukrajinci, dodala. Řekla také, že chce eurokomisaře pro otázky bydlení. Tajná volba začne hodinu po poledni a výsledky by mohly být zveřejněny kolem 14:30 až 15:00.