Samozvaní demokraté, tepe Dostálová ostatní frakce. Nesdílíme stejné hodnoty, kontruje Nerudová

Podotkla, že strany její frakce, kam z Česka náleží ještě TOP 09, lidovci a STAN, nemůže podpořit frakci, která je například proti jaderné energetice. „Česko se bez jádra neobejde. Nemůžeme spolupracovat s frakcí, kde je politická strana, která reálně hovoří o tom, že by chtěla zrušit Benešovy dekrety, protože to jde proti zájmům občanů České republiky,“ zdůraznila Nerudová.

Lidovci, socialisté a liberálové již dříve uvedli, že se budou snažit jako v minulosti uplatňovat pravidlo „cordon sanitaire“, což je neformální dohoda mezi politickými skupinami o izolaci krajně pravicové frakce. V praxi to znamená neumožnit jí získat v EP žádnou vysokou pozici. V minulosti to tak bylo s frakcí Identita a demokracie (ID), nyní je to podobné s Patrioty pro Evropu, kam spadá i hnutí ANO.

Nerudová zmínila, že se strany dohodly na tom, že podpoří kandidáty parlamentní většiny. „Naopak dnešní (úterní) hlasování je svátkem demokracie, protože principem demokracie je vyhledávat spojenectví, která stojí na stejných hodnotách. My jsme frakce, která stojí na stejných hodnotách, a proto jsme pro hlasování spojili své síly dohromady,“ podotkla Nerudová. Zmínila, že při hlasování podpořila nejen kandidáty parlamentní většiny, ale i ty, kteří stáli mimo ni. „Byla to dohoda na půdě EPP,“ dodala.

„Věděli jsme, že jdeme do předem prohraného boje, ale stále jsem věřila, že může zvítězit demokracie, demokratické hodnoty, ale dnes (v úterý) jsme viděli, že to jsou samozvaní demokraté, kteří s demokracií nemají nic společného,“ uvedla Dostálová.

Dostálová: Je to do nebe volající

V reakci Dostálová podotkla, že je to do nebe volající. „Demokracie je o pluralitě názorů a vy jedním dechem říkáte, že budete poslouchat jen toho, kdo zastává vaše hodnoty, tak to moc velká demokratka nejste,“ kritizovala. Je podle ní vtipné dávat Patrioty do kontextu Benešových dekretů nebo jaderné energetiky.

„To je stejný nesmysl, jako kdybych vám vyčítala, jak můžete jednat s Poláky, kteří se přou s českou vládou o Důl Turów,“ opáčila. Podle Dostálové je takové chování neospravedlnitelné z pohledu demokracie. Připomněla, že frakce Patroti pro Evropu je složena ze zástupců dvanácti unijních států a 84 poslanců. „Za námi stojí desítky milionů voličů,“ podotkla.