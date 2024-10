Ficův rok Slovensko rozkmotřil

Šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter to označil za „hostování“, Muňko za formálně-právní řešení, aby koalice nepřišla o třetí klub. Poslanec tak bude fungovat v obou klubech naráz. „V podstatě je to finta, lež, ale formálně jí nic nebrání,“ konstatoval politolog z Prešovské univerzity Michal Cirner.

V posledních měsících trvají třeba koaliční spory o obsazení pozice šéfa parlamentu. Ta zůstává neobsazená od doby, co se Peter Pellegerini (Hlas), který je spojencem Fica, ujal prezidentské funkce. V těchto dnech pak hýbe koalicí odchod nestraníků Rudolfa Huliaka, Ivana Ševčíka a Pavla Luptáka z klubu SNS, který se málem rozpadl, kdyby do něj nevstoupil jeden ze zakládajících členů Smeru Dušan Muňko.

Kotlár navrhl kabinetu, aby zastavil očkování mRNA vakcínami proti covidu-19, přičemž ve své zprávě tvrdil, že vakcíny mění lidskou DNA. Toto jeho vyjádření odmítli slovenští vědci a někteří členové koalice zdůraznili, že takovou zprávu by při hlasování v kabinetu nepodpořili.

„Patřil jsem mezi lidi, kteří odmítali očkování a ani jednou jsem se nenechal naočkovat, co se týče covidu,“ prohlásil premiér s tím, že podle něj bylo obrovské riziko, že vakcíny způsobí vážné zdravotní problémy. „Nešlo o nic jiného než o obyčejný byznys,“ tvrdí.

Premiér poprvé veřejně promluvil už po třech týdnech, na začátku června. Projevu využil k útokům své politické rivaly. Útočníka označil za „posla zla a nenávisti“ a aktivistu opozičních stran. „Je kruté to tvrdit, ale v Evropské unii přestalo existovat právo na jiný názor,“ uvedl také zotavující se předseda vlády.

„Nejdříve to byl šok bez ohledu na politické preference, následovaly četné výzvy ke smíru ve společnosti, ale ze strany vládního tábora zaznívaly silné výhrady vůči opozici nebo médiím. Byla to ale současně událost, která zároveň vedla k asi nejsilnějšímu rozdělení ve společnosti. Byl přijat ,lex atentát‘, který například upravil pravidla pro shromažďování a protesty. Nově lidé nesmí protestovat v bezprostřední blízkosti obydlí politiků a nejvyšších ústavních činitelů, zvýšila se ochrana zabezpečení politiků,“ konstatoval Šilhan.

„Někteří ministři čtvrté Ficovy vlády začali své kroky velmi razantně. Tehdy na sebe upozornil třeba ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který pár hodin po jmenování odvolal policejního prezidenta Štefana Hamrana. I když se to očekávalo, ta rychlost byla přeci jen překvapivá, obzvlášť když záhy skončil i jeho viceprezidentský tým. Odstavení od funkce čekalo i vyšetřovací policejní tým kolem Jána Čurily v rámci Národní kriminální agentury, který řešil citlivé kauzy kolem vládních politiků nebo jim blízkých lidí,“ uvedl Šilhan.

Pokud jde o vztah mezi Ficem a Čaputovou, kteří spolupracovali asi půl roku, Šilhan to označil za „partnerství z rozumu“ a za vztah „velmi rezervovaný“. „Museli respektovat titul své funkce, těch pár setkání, které měli, tak zkrátka museli respektovat. Čaputová prostřednictvím své kanceláře podala už před volbami žalobu na Fica kvůli některým jeho výrokům, jež považovala za lež a které se dotýkaly jak jejího nejbližšího okolí, tak jí samotné. Fico ji naopak obvinil z ovlivňování trestních kauz,“ připomněl zpravodaj.

Bez uvedení důvodu pak Šimkovičová ke konci září odvolala i generálního ředitele Slovenského národního muzea Branislava Panise, který ve funkci působil 25 let. Opozice v čele se stranou Progresívne Slovensko se ministryni snaží odvolat.

Dalším z kontroverzních kroků nynějšího kabinetu byly změny v kultuře zahájené v srpnu, kdy ministryně kultury Martina Šimkovičová (SNS) odvolala šéfa Slovenského národního divadla Mateje Drličku. Resort to zdůvodnil ztrátou důvěry vůči Drličkovi a vymezil se vůči některým jeho manažerským postupům. Ministryně poté vyhodila také šéfku Slovenské národní galerie Alexandru Kusou za údajně špatné nakládání s veřejnými financemi.

Opozice nyní volá po odstoupení Šútaje Eštoka poté, co ministerstvo vnitra uzavřelo smír s českým expremiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně jeho evidence v archivních dokumentech StB jako agenta. Šútaj Eštok tvrdí, že za tímto krokem není žádná zákulisní dohoda, jako třeba Babišova podpora Pellegriniho v prezidentských volbách, a že mu šlo o to vyhnout se ekonomickým ztrátám.

Fico před nástupem do funkce sliboval Slovákům lepší časy, odsouhlasil ale změny, které se lidí významně dotknou. Koalice v září prosadila konsolidační balíček, jenž zvyšuje základní sazbu DPH z 20 na 23 procent i daň z příjmů pro právnické osoby a k tomu zavádí zdaňování bankovních převodů firem a jiných finančních transakcí podnikatelů, což se dotkne mimo jiné i nevládních organizací.

Nový kabinet sáhl i do ekonomické oblasti. Ministr sociálních věcí Erik Tomáš (Hlas) podle Deníku N připomněl, že vláda splnila už dvě klíčová opatření z programového prohlášení, a to schválení plnohodnotného třináctého důchodu pro penzisty a výraznějšího navyšování minimální mzdy.

Pellegrini do čela resortu jmenoval dosavadního tajemníka ministerstva hospodářství Kamila Šaška, což opozice označila za „politickou nominaci“. Šaško podle ní nemá potřebné zkušenosti, ani se neorientuje ve zdravotnictví.

Fico v únoru vzbudil rozruch, když prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin je na Západě neprávem démonizován, že strategie Západu proti ruské válce na Ukrajině selhala či že Moskvu nelze vojensky porazit. Uvedl také, že válka „začala běsněním ukrajinských neonacistů“, což je jedna ze lží ruské propagandy.

Fico, který v předvolební kampani hlásal „Už ani náboj na Ukrajinu“, také odmítá možné členství Ukrajiny v NATO, vstřícnější je ale ke vstupu země do EU. Slovensko za jeho vlády pokračuje v humanitární pomoci Kyjevu, dodávkách elektřiny a přijalo ukrajinské uprchlíky.

Premiér nebrání ani komerčním dodávkám munice Ukrajině. V dubnu se ale posměšně vyjádřil na adresu úspěšné slovenské sbírky na náboje pro Kyjev, když mimo jiné poznamenal, že „tři miliony eur do války na Ukrajině, to je jako prd do Stromovky“.