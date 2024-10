SNS nepřijde o poslanecký klub, Ficův Smer ji zachránil „hostováním“

Pokud by Muňko klub SNS neposílil, měl by jen sedm poslanců a rozpadl by se. V „hodině dvanácté“ se však ve Smeru dohodli na „hostování“, přičemž trojice v čele s Huliakem měla formálně vystoupit až ve středu ráno. Klub se proto nerozpadl. Pokud by se tak stalo, museli by jeho vznik poslanci v parlamentu nově odhlasovat.

Ještě před začátkem středečního jednání parlamentu oznámil Muňkův přesun Richter s tím, že jde jen o formálně-právní řešení, aby koalice nepřišla o třetí klub. „Při řešení některých problémů, které život v parlamentu přináší, jsou tři poslanecké kluby důležité,“ vysvětlil šéf poslaneckého klubu Smeru. Přesun Muňka, jenž ale zároveň zůstal členem Ficovy strany, označil za hostování.

„Finta, lež, ale formálně jí nic nebrání“

Poprvé v historii Slovenska se proto stane, že jeden poslanec bude působit ve dvou klubech. „Nic se neděje. Posílil jsem klub SNS, aby byla zachována koalice,“ podotkl Muňko.

„V podstatě je to finta, lež, ale formálně jí nic nebrání,“ konstatoval politolog z Prešovské univerzity Michal Cirner.

Richter dále upozornil, že rozhodnutí proběhlo po konzultaci s koaličními partnery – Hlasem a SNS – a společně ho oznámili zastupujícímu předsedovi parlamentu. Podle informací slovenského deníku Pravda ale někteří členové Hlasu o přesunu Muňka neměli tušení. Deník zároveň připomněl, že koalici by ztráta klubu výrazně zkomplikovala život v parlamentu.

Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresívne Slovensko Michal Šimečka v reakci na tento fakt v prohlášení napsal, že Fico se zoufale snaží udržet při životě slepenec a že vládě teče do bot. Pro bližší pochopení kontextu – výrazem slepenec Fico po volbách konaných v roce 2010 označil vládní koalici čtyř stran pravého středu, která v úřadu vystřídala jeho první vládu.