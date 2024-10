Obsazení postu šéfa slovenského parlamentu vyvolalo v koalici roztržku

„Pokud tu byly nějaké otázky, debaty, komu ta pozice náleží, tak pro nás to není otázka. Náleží straně Hlas,“ je přesvědčen úřadující ministr vnitra Eštok. Jeho Hlas by rád o řádném šéfovi poslanců nechal hlasovat ještě tento měsíc. Zmiňovanou ústavní funkci naposledy vykonával Peter Pellegrini. Po jeho odchodu do prezidentského paláce ho už půl roku pouze zastupuje jeden z místopředsedů.

„V Národní radě není ústavně vyžadovaná funkce předsedy parlamentu a my se na to jen díváme a posouváme to z měsíce na měsíc,“ není se situací spokojen místopředseda KDH Viliam Karas. Zástupci koalice navíc připouštěli, že nové jméno nemusí být jasné ani do příštích voleb.