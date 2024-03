Fiala přijal lídra slovenské opozice. Slovensko není jen Fico, vzkázal Šimečka

Doufá, že je aktuální situace pouze přechodná. „Jsem hluboce přesvědčený o tom, že se všichni čeští partneři upřímně snaží o to, aby naše vzájemné vztahy byly co nejlepší a aby se na nich pracovalo i do budoucna. Akorát považovali za potřebné vyslat tento diplomatický signál s ohledem na výroky Roberta Fica nebo pana Blanára (slovenský ministr zahraničí, pozn. red.), které jsou i z mého pohledu neobhajitelné,“ dodal Šimečka v rozhovoru pro Českou televizi.

Pomyslný olej do ohně v otázce rozdílného česko-slovenského pohledu na situaci na Ukrajině ale v pátek přilil šéf slovenské vládní strany SNS a místopředseda parlamentu Andrej Danko, který se nechal slyšet, že Rusko není v konfliktu na Ukrajině agresorem a že hájí své zájmy.

„Život není bílý a černý. Každý v tom prsty má, i Ukrajinci, kteří nezvládli přístup k ruské národnostní menšině. Rusové přišli na území s pocitem pomoci svému národu,“ řekl předseda Slovenské národní strany Danko v rozhovoru v rozhlasovém pořadu veřejnoprávního RTVS k tomu, kdo je v konfliktu na Ukrajině agresorem.

Na dotaz moderátorky ohledně porušení mezinárodního práva Ruskem Danko reagoval, že mezinárodní právo porušuje Izrael, a položil řečnickou otázku, kolikrát mezinárodní právo porušily Spojené státy.

„Postavit se na stranu Ukrajiny není řešením problému, protože je to jen eskalováním napětí. Pro mě je řešením demilitarizovaná zóna mezi Ruskem a Ukrajinou, jako na Kypru,“ dodal Danko a zároveň zkritizoval rozhodnutí české vlády pozastavit společná jednání se slovenským kabinetem a také českého premiéra Fialu za jeho schůzku s lídrem slovenské opozice.

Babiš: Fiala vyměnil Slováky za Ukrajince

K tématu pozastavení česko-slovenských mezivládních konzultací se opakovaně vyjádřil také předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Ve svém pátečním projevu v Poslanecké sněmovně Fialu opět kritizoval. Mimo jiné prohlásil, že český premiér vyměnil Slováky za Ukrajince a že dělá aktivistickou zahraniční politiku. Za vládu reagoval na jeho vystoupení, které se týkalo i dalších témat, ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Nazval jej okénkem plným lží, dezinformací a breku.

„Od samého nástupu této vlády nejsou pro pana premiéra na prvním místě ani občané České republiky, ale Ukrajinci, stále. A my nemáme nic proti Ukrajincům,“ prohlásil Babiš. „Zrušení mezivládních konzultací je zásadní chybou a jen potvrzuje to, že zahraniční politika této vlády a pana premiéra je aktivistická,“ pokračoval lídr ANO s tím, že Ficův kabinet vzešel ze svobodných demokratických voleb a že by to česká strana měla respektovat.

V českém postupu vůči Slovensku jde podle Babiše také o to, aby se novým slovenským prezidentem nestal nynější předseda sněmovny a vládní strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini. „Pětikoalice v Česku pojede kampaň, protože Slováci na názory z Česka slyší,“ dodal. První kolo volby hlavy státu se bude konat na Slovensku 23. března, případné druhé kolo o dva týdny později.

Faktem je, že Babiš loni před slovenskými parlamentními volbami podpořil Roberta Fica a zároveň se navážel do opozice v čele s výše zmíněným Šimečkou.