Nepochybně se to uvnitř V4 projeví, komentoval Fiala Ficův projev o ruské agresi

Výroky slovenského premiéra Roberta Fica vyřčené v souvislosti s druhým výročím plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu se nepochybně projeví uvnitř visegrádské čtyřky. Před úterním summitem V4 v Praze to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Fico ve svých vyjádřeních převzal i některé narativy, které šíří ruská propaganda. Fiala zdůraznil, že jeho názory jsou přesně opačné, ale že jednat v rámci V4 je třeba. Jen další dění podle něj ukáže, zda se formát V4 přežil. Podobně se vyjádřil i polský premiér Donald Tusk.

„Jaká je alternativa? Nebudeme se bavit a ve výsledku se třeba stane to, že budou zablokována důležitá evropská rozhodnutí? Rozhodnutí, která jsou důležitá pro naši bezpečnost, pro naši budoucnost, pro naši prosperitu? To si myslím, že není dobrá cesta. Potřebujeme nacházet jednotu v klíčových věcech v EU, i když je to složité a i když to není jednoduché,“ doplnil Fiala.

„Nicméně diskutovat musíme, vést dialog musíme, někdo to dělat musí. A vidíte, že to přináší výsledky,“ dodal předseda české vlády s odkazem na skutečnost, že Maďarsko blokovalo některé unijní kroky, ale že jednání nakonec dospěla k tomu, že Budapešť nakonec společný postup odsouhlasila.

„Neříkám, že je to moje největší radost setkávat se s kolegy, se kterými v řadě věcí, a klíčových věcí, vlastně nesouhlasím, mám na mysli maďarského a slovenského předsedu vlády,“ přiznal Fiala s narážkou na Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána, který je také známý proruskými postoji.

Slovenský premiér o víkendu mimo jiné prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin je na Západě neprávem démonizován, že strategie Západu proti ruské válce na Ukrajině selhala či že Rusko nelze vojensky porazit. Uvedl také, že válka „začala běsněním ukrajinských neonacistů“, což je jedna ze lží ruské propagandy. Té odpovídá i další Ficovo tvrzení, že k ruské agresi vůči sousední zemi přispělo rozšiřování NATO na východ. Ruská agrese je přitom ničím nevyprovokovaná a jejím cílem je zastavit směřování Ukrajiny na Západ, pro které se tato země sama rozhodla, a obnovit ruský vliv ve střední a východní Evropě. Vítězná válka by také rozbila současný mezinárodní řád zapovídající zisk území silou.

„Nepochybně se to projeví,“ řekl Fiala k tomu, jaký vliv budou mít Ficovy výroky na jednání V4 a na vztahy uvnitř V4.

Fiala: Mám opačné názory než Fico

Český premiér konstatoval, že jeho názory jsou dlouhodobě známy a že jsou přesně opačné, než jaké prezentoval slovenský premiér. „Všichni si přejeme mír, ale k míru je jediná cesta, že zabráníme agresorovi, aby naplnil své cíle, že nebudeme ustupovat nespravedlnosti, agresivní válce, zlu a pomůžeme těm, kteří jsou nespravedlivě napadeni, pomůžeme jim se bránit. K míru nikdy nevedlo to, že složíme zbraně a ustoupíme agresorům,“ upozornil Fiala s tím, že i Česko má ze své minulosti zkušenosti s tím, co to znamená, když se ustupuje agresivním režimům.

„Nemohu přijmout ani ty narativy, které ukazují na to, že snad těmi, kteří ten konflikt rozdmýchávali nebo rozdmýchávají, jsou Ukrajinci nebo snad západní země,“ odmítl český premiér Ficovy výroky opakující ruskou propagandu. „Ten viník je naprosto jasný, je to Rusko, ruská agresivní politika. Ruští vojáci jsou na ukrajinském území, Rusko napadá Ukrajinu a zabíjí civilisty, chová se agresivně. Není ani potřeba mít nějaké širší historické znalosti, stačí mít otevřené oči, abychom viděli, kdo je tady oběť a kdo je agresor, kdo je viník tohoto konfliktu. A podle toho také musíme postupovat.“

Fiala i Tusk: Ukáže se, zda V4 přežila

„To jsou věci, které neříkám jen tady, to jsou věci, které říkám a budu říkat Robertovi Ficovi i z očí do očí, protože si myslím, že tak je to správné,“ podotkl Fiala. „A pokud jde o samotný formát V4, tak se ukáže. Ukáže se, jestli jsme schopní se shodnout na těch konkrétních projektech a věcech.“ Pokud ne, formát podle Fialy nepřežije.

Také polský premiér Donald Tusk uvedl, že úterní summit ukáže, zda má V4 ještě smysl, anebo nikoliv, a dodal, že projev slovenského premiéra Fica ho šokoval.

Předseda polské vlády usoudil, že není možný „žádný kompromis“ s neochotou šéfů maďarské a slovenské vlády podpořit Ukrajinu čelící ruské agresi. „Je paradoxní, že z Budapešti a Bratislavy přicházejí tak dvojznačné signály, pokud jde o Putina a Rusko,“ řekl podle agentury PAP.

„Až se vrátím z Prahy z tohoto setkání, řeknu otevřeně, zda má Visegrádská skupina ještě smysl, anebo ne. Tento summit mnoho objasní,“ prohlásil šéf polské vlády.

Fico dále tvrdí, že několik členských zemí NATO a Evropské unie zvažuje vyslání svých vojáků na Ukrajinu na základě dvoustranných dohod s Kyjevem a že se o tom bude jednat i na pondělním summitu v Paříži. Fiala to nepotvrdil, ubezpečil ale, že Česko se vysílat vojáky na Ukrajinu nechystá.