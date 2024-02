Paříž hostí summit o pomoci Ukrajině. Fiala čeká debatu o zbrojních kapacitách

Součástí debaty evropských lídrů by podle výzkumného pracovníka z Institutu pro evropskou politiku Europeum Víta Havelky mělo být projednávání možné dodávky dělostřeleckých granátů. To zmiňoval i prezident Petr Pavel v průběhu mnichovské konference.

Tento formát jednání by mohl podle zpravodaje ČT umožnit neformální rozhovory o tom, jak nejlépe vyladit pomoc Ukrajině. První účastníci summitu začali přicházet na dvůr Elysejského paláce v 16:20 SEČ, výstup francouzského prezidenta je avizován na 21:30 SEČ. S výsledkem jednání by měl novináře seznámit i český premiér Fiala.

Podle analytiků agentury AFP se neočekává, že by na pondělním summitu byla ohlášena nová vojenská pomoc Ukrajině. Francouzští představitelé uvádějí, že by se mělo hlavně jednat o způsobech, jimiž se má napadené zemi pomáhat efektivněji a rozhodněji. Kyjev ovšem v neděli poukázal na to, že zhruba polovina západní vojenské pomoci se do země dostává se zpožděním.

Rezistentní postoj k pomoci Ukrajině zaujal premiér Maďarska Viktor Orbán, setkání v Paříži se proto nezúčastní. Dlouhodobě je považován za hlavního evropského spojence ruského vůdce Vladimira Putina.

Fiala: Česko se nechystá posílat vojáky na Ukrajinu

Česko se nechystá vysílat vojáky na Ukrajinu, konstatoval premiér Fiala před odletem na pařížský summit. Reagoval tak na tvrzení slovenského premiéra Roberta Fica, podle kterého několik členských zemí NATO a Evropské unie údajně zvažuje vyslání svých vojáků na Ukrajinu. Také předseda slovenské sněmovny Peter Pellegrini uvedl, že jedním z témat pařížské schůzky bude možnost, aby státy na základě bilaterální dohody s Ukrajinou vyslaly do této země spolu s vojenskou technikou také své vojáky. Zmiňoval se o nich jako o obsluze techniky.

Proti Ficovu vyjádření se kromě českého premiéra ohradila i tuzemská ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Nic takového jsem neslyšela ani nečetla,“ reagovala. Podle Fialy se navíc nikdo nemusí bát ani toho, že by se v České republice uvažovalo o nějaké formě povinné vojny, třebaže platí, že „nebudeme ustupovat agresivnímu zlu. K míru nikdy nevedlo, že složíme zbraně a ustoupíme agresorům.“