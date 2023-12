Ministři obrany V4 se shodli na společné deklaraci, zahrnuje pomoc Ukrajině

Státy Visegrádské skupiny (V4) se podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) shodly na společné deklaraci o podpoře Ukrajiny v obraně proti Rusku tak, jak každá země uzná za vhodné. Uvedla to na závěr dvoudenního summitu ministrů obrany V4 v Praze. Její maďarský protějšek Kristóf Szalay-Bobrovniczky řekl, že Budapešť nepošle Kyjevu vojenskou pomoc, napadenou zemi ale bude dál zásobovat humanitárními dodávkami. Ke schůzce se připojili také zástupci dalších států střední Evropy a západního Balkánu.

„Kdyby země polevily v podpoře Ukrajiny, byl by to signál, že Západ je slabý,“ prohlásila po jednání Černochová. „Uděláme všechno pro to, abychom Ukrajinu padnout nenechali, byť na agendu můžeme mít jako různé země, zejména ve V4, odlišné názory,“ podotkla.

„Maďarská pomoc Ukrajině má humanitární aspekty. Jsme sousední země, takže jsme poskytli největší humanitární pomoc v našich dějinách, která bude nadále pokračovat, abychom pomohli našim ukrajinským přátelům,“ řekl Szalay-Bobrovniczky.

Společná deklarace obsahuje například potvrzení významu obranné spolupráce V4, spolupráci při ochraně vzdušného prostoru Slovenska nebo nezbytnost posílení domácího obranného průmyslu. „Zejména vyzýváme Evropskou unii, aby uznala obranný průmysl jako společensky prospěšný a podpořila jeho přístup k financování z veřejných a soukromých zdrojů,“ uvedla Černochová.