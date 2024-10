Nejvyšší soud nevidí v atentátu na Fica terorismus

V případu květnového atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) nevidí tamní nejvyšší soud terorismus. Tříčlenný senát soudců k tomuto závěru dospěl minulý měsíc, informoval nyní portál Aktuality.sk. Podle soudu sice obviněný do vazby patří, ale orgán nesouhlasí s právní kvalifikací, podle které je stíhán právě za terorismus.

Ta koncem letošního srpna při vyjádření k žádosti o propuštění atentátníka Juraje C. z vazby argumentovala tím, že psal dopisy své manželce, v nichž uváděl, že útočil na předsedu vlády, protože nesouhlasil s celkovou politikou kabinetu „s cílem zastavit jeho působení, a tím zastavit činnost vlády a učinit ji nefunkční“.

Soudci mimo jiné poukázali i na pasáž z jednoho květnového dopisu: „Zdá se, že ten nejhorší evropský Jidáš je na tom dobře. Teď se vláda schovala do zlatých paláců. To je ten nejhorší scénář. Dal jsem Ficovi milost, měl být jen na invalidním vozíku.“ V jiném listu napsal: „Vždy jsem měl ten názor, že arogantního revanšistu bylo třeba zastavit.“ Soud z těchto dopisů vyvodil jiný závěr než prokurátorka. Podle něj byl útok poháněn osobní nenávistí vůči Ficovi.

Portál upozornil, že změna právní kvalifikace na terorismus ovlivnila i další související případy. Policie kupříkladu začátkem tohoto měsíce obvinila prvního člověka ze schvalování terorismu. Starší muž souhlasil v internetovém vysílání se střelbou na Fica a vulgárně o věci hovořil. Dosud policie podobné incidenty stíhala jako schvalování trestného činu, za což hrozí mnohem nižší trest.

Rozhodnutí soudu ale neznamená, že policie a prokuratura nemohou dále hledat důkazy, které by potvrdily závěry o spáchání teroristického činu. Z rozhodnutí o vazbě nevyplývá ani to, že by prokurátorka a vyšetřovatelka teď musely měnit právní kvalifikaci skutku, napsaly Aktuality.sk. Soud nepochyboval, že podezřelým je právě důchodce z Levic a že existují důvody pro vazební stíhání, dodal web.