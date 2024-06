Slovenský „lex atentát“ má zajistit bezpečnost politiků a části doživotní rentu

Zákon by mohl například zavést zákaz shromažďování v okolí sídla prezidenta, úřadu vlády či některých soudů. Omezení pro konání demonstrací by mohla platit také v rezidenčních zónách a před obydlími politiků.

Sám však připustil, že legislativa se nemusí obejít beze změn v návrhu, například ohledně pokut pro obce – ty by hrozily, pokud by na jejich území došlo ke konfliktu účastníků dvou konkurenčních protestů. Obec by na základě návrhu policie mohla jednu z těchto demonstrací předem zakázat. Pokud by tak neučinila a došlo by ke konfliktu, byla by za následky zodpovědná, napsal server Aktuality.sk.

K návrhům legislativních změn mají výhrady i někteří poslanci vládní koalice. Kritizovali například pasáž o využití elektronických metadat ke sledování osob podezřelých z páchání přestupku, a nikoli jen v případě závažné trestné činnosti.

„Přes rentu nejede vlak“

Opozice pak nesouhlasí například s návrhem na zavedení renty pro vysloužilé vysoké politiky, která podle ní nemá s bezpečností co dočinění. Nárok na rentu by měl mít podle návrhu prezident po jednom volebním období, premiér a předseda Národní rady po dvou.

„Pokud se tam doživotní renta pro předsedu vlády dostane v této podobě, tak to jednoduše nemůžeme podpořit,“ řekl šéf největší opoziční strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Kaliňák však změny v této části návrhu odmítl. Opozici vzkázal, že „přes rentu nejede vlak“.

Šimečka proto avizoval, že pokud zákon projde v současné podobě, zváží jeho napadení u ústavního soudu. „Já jsem upřímně doufal, že legislativa, která má takovou závažnost v takto citlivé době bude skutečně pojatá mnohem šířeji ve smyslu zahrnutí všech aktérů, i opozičních, od začátku,“ uvedl Šimečka podle serveru HNonline.sk.

Kritika mimo parlament

Proti „lex atentát“ se postavila též slovenská pobočka organizace Amnesty International. Podle jejího ředitele Rada Slobody jde o „drakonický zákon“, který využívá otázku bezpečnosti „jako záminku na potlačení práva na pokojné shromažďování“ a práva na protest. Zákon by byl podle něj v rozporu se slovenskou ústavou.

Pokud by se vláda skutečně věnovala obavám o bezpečnost, posílila by pravomoci státních orgánů, napsal Sloboda, který některá zdůvodnění opatření nazval „výsměchem“. Návrh označil také jako „hrubý pokus o delegitimizaci a démonizaci prostestujících“.