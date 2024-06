Lidé protestovali v Bratislavě proti vládnímu „lex atentát“

Sám Kaliňák však připustil, že legislativa se nemusí obejít beze změn v návrhu, například ohledně pokut pro obce – ty by určité obci hrozily, pokud by na jejím území došlo ke konfliktu účastníků dvou konkurenčních protestů. Obec by na základě návrhu policie mohla jednu z těchto demonstrací předem zakázat. Pokud by tak neučinila a došlo by ke konfliktu, obec by za následky byla zodpovědná, píše server Aktuality.sk.