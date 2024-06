Ficovi k zotavení pomohlo, že sám bojoval, uvedl ošetřující lékař

„Kdyby to dopadlo jinak, než to dopadlo, neumím si ani moc představit, co by se pak na Slovensku dělo,“ sdělil lékař. Na Slovensku podobná situace ještě nikdy nenastala.

Po postřelení útočníkem v Handlové byl Fico po dva týdny jeho pacientem. Z medicínské stránky „jsme to zvládli docela slušně“, míní Valky. Tížila jej prý ale zodpovědnost. „Kdybych řekl, že jsme nebyli pod tlakem, tak bych lhal. Můj život na dva týdny přestal fungovat,“ poznamenal Valky, působící v nemocnici 34 let.