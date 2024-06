Většina Ficových závažných zdravotních komplikací pominula, řekl Kaliňák

Většina závažných zdravotních komplikací slovenského premiéra Roberta Fica (Smer), který se po atentátu z poloviny května zotavuje ze střelných poranění, pominula. Novinářům to ve středu řekl ministr obrany a Ficův blízký spolupracovník Robert Kaliňák (Smer).

„Věřím, že část rekonvalescence bude ještě rychlejší, než jsme předpokládali. Jeho zotavování bude nadále probíhat v ambulantní péči. Následně bychom mohli očekávat jeho návrat do plného pracovního nasazení,“ uvedl Kaliňák. Termín možného Ficova návratu do pracovního života neupřesnil. Řekl, že to bude záviset na lékařích a samotném premiérovi.

Fico byl po postřelení atentátníkem v polovině května hospitalizován ve fakultní nemocnici v Banské Bystrici, ze které ho lékaři propustili minulý týden do domáčí péče. Rehabilitaci a rekonvalescenci premiér absolvuje v jedné z bratislavských nemocnic. Podle dřívějších informací utrpěl při útoku pětinásobný průstřel tenkého střeva a měl zraněnou také ruku a nohu.