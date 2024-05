Fico utrpěl průstřel střeva, sdělil jeho poradce

Léčba slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) nadále probíhá podle očekávání, stav pacienta je uspokojivý, informovala fakultní nemocnice v Banské Bystrici, ve které byl politik po atentátu z poloviny května hospitalizován. Šéf Ficových poradců Erik Kaliňák (Smer) podle portálu postoj.sk řekl, že Fico utrpěl při útoku opakovaný průstřel tenkého střeva. Podle ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka (Hlas) na Slovensku pokračuje zvýšený dohled policie, který země zavedla po útoku na Fica, a vláda by příští týden měla projednat první návrhy nových bezpečnostních opatření.

„Byl jsem na místě, mluvil jsem s lékaři a byly to milimetry, které rozhodovaly o tom, zda dojde k porušení něčeho zásadního a bude to fatální. Trefilo to tenké střevo tak, že sice bylo pětkrát prostřelené, ale lékaři dělali zázraky,“ uvedl poradce Kaliňák.

Nemocnice ani blízký Ficův spolupracovník a ministr obrany Robert Kaliňák (Smer), který po atentátu informoval o stavu premiéra, bližší sdělení o rozsahu zranění dosud neposkytovali. Nyní nemocnice a úřad vlády zveřejňují jen stručná vyjádření o stavu ministerského předsedy, který je podle dřívějších informací mimo ohrožení života.