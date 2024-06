Přibývá útoků na evropské politiky

Farage kandiduje do dolní sněmovny britského parlamentu. Při kontaktní kampani ho nedávno mladá žena polila limonádou, v úterý po něm osmadvacetiletý muž hodil dva předměty. Politika na střeše autobusu nezasáhl, přesto ho úřady obvinily z nebezpečného chování. „Není hezké ani příjemné být terčem násilí, ale já se nevzdám. Já nepodlehnu lůze a budu bojovat za to, co považuji za správné,“ prohlásil v reakci na to politik.

V pátek večer zase útočník udeřil pěstí dánskou premiérku Mette Frederiksenovou. K incidentu došlo v centru dánského hlavního města Kodaně. Motiv muže zůstává nejasný. Podle policie byl Polák, který v zemi žije, pod vlivem drog a alkoholu a možná ani netušil, že napadl předsedkyni vlády. „Ještě nejsem úplně sama sebou,“ řekla Frederiksenová, která utrpěla šok. „Ještě musíme zvážit, jestli se v nejbližší době budu přímo účastnit velkých akcí a shromáždění,“ dodala.