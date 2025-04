Nehoda, která víří konspirace. Smolensk dál štěpí Polsko

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , ČTK , TVP Info , Gazeta Wyborcza , The New Voice of Ukraine , Interia Wydarzenia , TVN24

„Zatímco se zpravidla rovnou z kostela vydává se skupinkou svých příznivců položit k pomníku věnec, skupina organizovaných tu dvaceti, tu třiceti jeho odpůrců na něj pokřikuje často velmi urážlivá slova. Nezřídka jsou bývalým vicepremiérem opětována. Tato scéna by nebyla pro smolenskou katastrofu tak symbolická, pokud by se s železnou pravidelností neopakovala každý měsíc už patnáct let,“ poznamenal novinář.

Tragická událost otřásla celým Polskem. Každoročně se v den výročí nehody pořádají piety po celé zemi. Podle zpravodaje ČT v Polsku Andrease Papadopulose smolenská katastrofa rozhodně není uzavřené téma. „Je to záležitost, která i po patnácti letech dokáže spolehlivě určit osu rozdělující dva hlavní polské politické tábory. Dosaďte si za Smolensk například otázku očkování či vztahu k církvi a plus mínus se na obou stranách ukáží stejné skupiny,“ upozornil zpravodaj.

Vládnoucí Občanská koalice včetně Občanské platformy premiéra Donalda Tuska na přístupu konzervativců k havárii poukazuje na z jejího pohledu absurdní důvěru v nepodložené konspirační teorie, popisuje Papadopulos. „Voličům tvrdého jádra strany PiS dává údajné zapojení ruské tajné služby do havárie naprostý smysl a zapadá do politiky, jež jim PiS servíruje – tedy do politiky protiruské, protiněmecké a obecně takové, která staví Polsko do role historické oběti,“ vysvětluje zpravodaj.

Neštěstí vyústilo i ve spor mezi Kaczyńským a bývalým prezidentem Lechem Walesou. Odvolací soud v červenci 2019 ponechal v platnosti rozsudek, který rozhodl, že Walesa se má Kaczyńskému omluvit za výroky, které mu připisovaly odpovědnost za katastrofu. Šéf PiS žaloval Walesu za to, že na Facebooku napsal, že Kaczyński, „hnaný falešnou statečností“ při letu delegace do Smolenska „vydal nařízení k přistání, i když věděl, že panuje špatné počasí, a způsobil tak leteckou katastrofu z 10. dubna 2010“.