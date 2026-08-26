Kromě Česka letos čekají komunální volby i Slovensko, kde proběhnou za dva měsíce. V úterý tam skončil termín pro podání kandidátek. Vedle starostů a primátorů Slováci vyberou i vedení krajů. Spojené hlasování proběhne historicky teprve podruhé. Takzvané spojené volby měly ušetřit náklady, což se dle expertů příliš nepodařilo. Zamýšlené zvýšení zájmu voličů se projevilo pouze ve volbách krajských. Zajímavý souboj letos slibuje Bratislava. Dlouholetému primátorovi Matúšovi Vallovi (Team Bratislava) se postaví ministr dopravy Jozef Ráž mladší (za Smer), pocházející ze slavné rodiny hudebníků. „Po osmi letech je možná čas na nový impulz,“ řekl dříve Ráž mladší, který do voleb formálně půjde jako nezávislý kandidát. Favoritem je ale nadále Vallo, za kterým stojí hned několik opozičních stran.
VideoSlovensko čekají na podzim komunální volby, zajímavý souboj slibuje Bratislava
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