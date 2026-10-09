Panamu zasáhlo silné zemětřesení, několik států varuje před tsunami

Jižní pobřeží středoamerické Panamy v pátek zasáhlo zemětřesení o síle 7,6 magnituda, uvedla podle agentury Reuters americká geologická služba (USGS). Původně avizovaná síla byla osm. Krátce po prvním otřesu Reuters napsal o dalším záchvěvu o síle 5,8. USGS už vydala varování před možnými nebezpečnými tsunami podél pobřeží několika zemí od Mexika po Kolumbii.
Zprávy o škodách po zemětřesení dle Reuters zatím nejsou. Televizní záběry i videa ze sociálních sítí ukázaly pouze obyvatele, jak se evakuují z budov. Otřesy byly podle svědků citelné v hlavních městech Panamy i sousední Kostariky. V metropoli Panamě podle reportéra agentury AFP lidi zachvátila panika.
Zemětřesení bylo podle agentury AP v hloubce deseti kilometrů a mělo epicentrum asi deset kilometrů jihozápadně od panamské odlehlé obce Pitaloza Arriba, nedaleko jižního cípu země.
Nebezpečné vlny tsunami podle Reuters mohou vzniknout u pobřeží Panamy, Kolumbie, Kostariky, Ekvádoru, Peru, Nikaraguy, Guatemaly, Salvadoru a Mexika. Ohrozit mohou i Havaj. Varování vydalo též Chile.