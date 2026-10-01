Slovenská koalice má podle exministra Taraby většinu už jen jednoho hlasu

Tříčlenná vládní koalice slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) má ve sněmovně podle odvolaného ministra životního prostředí Tomáše Taraby nově většinu už jen jednoho hlasu. Taraba se vrátil do parlamentu, kde působí jako nezařazený poslanec. Spolupracovat bude s dalším zákonodárcem, který na čtvrteční společné tiskové konferenci s Tarabou ohlásil odchod z menší vládní strany Hlas. Dvojice poslanců uvedla, že chce dál komunikovat s vládními stranami, které tuto záležitost zatím nekomentovaly.
„Vládní koalice má 76 hlasů. Jsme připraveni vést s vládní koalicí korektní diskusi,“ řekl Taraba, kterému v úterý sněmovna vyslovila hlasy poslanců opozice a nejmenší vládní strany SNS nedůvěru. Právě SNS ho přitom navrhla do vlády po parlamentních volbách v roce 2023.
S Tarabou bude spolupracovat dosavadní poslanec Hlasu Peter Slyško. Ten ve čtvrtek novinářům řekl, že se vzdal funkce krajského předsedy Hlasu v Žilinském kraji i členství v této straně a opustil její poslanecký klub. Stejně jako Taraba, který nebyl členem SNS, bude i Slyško nezařazeným poslancem.
SNS od jara usilovala o výměnu ministra životního prostředí a kvůli tomu se dostala do sporu s premiérem a šéfem nejsilnější vládní strany Smer Robertem Ficem. Ten sice v polovině září podal hlavě státu návrh na Tarabovo odvolání, v pondělí ho ale stáhl v obavě, že po návratu Taraby do sněmovny by vládní koalice přišla o křehkou většinu.
Následně SNS podpořila v parlamentu opoziční návrh na vyslovení nedůvěry Tarabovi, kterého pak prezident Peter Pellegrini odvolal. SNS například obvinila Tarabu z neloajality a kritizovala ho za některé veřejné soutěže, podle Taraby ovšem žádný reálný důvod k jeho odchodu z vlády neexistoval.
„Ficovu vládu drží pohromadě touha být u moci a zabezpečit rozdělané věci, což ve slovenském případě znamená na prvním místě zabezpečit to, aby se lidé z okolí Roberta Fica nedostali do vězení a nehrozilo jim vězení tak, jako to bylo na začátku, když nastupovali k moci,“ uvedl šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný. Dodal, že jde také o mnohé projekty, „které mají pro lidi z vlády Roberta Fica význam nejen z hlediska zlepšování Slovenska, ale i zlepšování svého vlastního prospěchu“.
Smer vyzval koaliční partnery k zodpovědnému vládnutí
Fico ještě o uplynulém víkendu v souvislosti se sporem ohledně dalšího působení Taraby ve vládě tvrdil, že je připraven i na předčasné parlamentní volby v lednu příštího roku. Po odvolání Taraby z ministerské funkce ovšem Ficova strana vyzvala koaliční partnery k zodpovědnému vládnutí a Fico vyjádřil připravenost dokončit jmenování kandidáta SNS novým ministrem životního prostředí.
Nynější kabinet už dříve dočasně ztratil většinu ve sněmovně. Fico se pak ale s většinou rebelujících poslanců dohodl na podpoře své vlády a dva z těchto zákonodárců se stali ministry.