Slovenské ministerstvo životního prostředí po odvolání Taraby zatím povede Fico

Slovenský prezident Peter Pellegrini ve středu odvolal ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Sněmovna mu v úterý hlasy poslanců opozice a nejmenší vládní strany SNS, za níž se Taraba do vlády dostal, vyslovila nedůvěru. Ministerstvo z rozhodnutí hlavy státu dočasně povede premiér Robert Fico (Smer). Ten hlasování sněmovny zatím veřejně nekomentoval. Opozice zopakovala svou výzvu na vypsání nových voleb.
Podle Pellegriniho slovenský parlament teprve podruhé v historii země vyslovil nedůvěru jednotlivému ministrovi, předchozí případ se stal před třiatřiceti lety. Prezident řekl, že Fica pověřil dočasným řízením ministerstva životního prostředí, neboť od něj zatím nedostal návrh na jmenování Tarabova nástupce.
Odvoláním Taraby prozatím vyvrcholil několik měsíců dlouhý spor mezi Ficem a SNS, která po volbách z roku 2023 navrhla Tarabu ministrem. Letos v květnu pak žádala jeho odvolání. Příslušný návrh Fico předložil hlavě státu až v polovině září a následně ho tento týden v pondělí stáhl s odůvodněním, že odvolání Taraby a jeho návrat do sněmovny jako poslance by způsobil vládní koalici ztrátu její těsné většiny.
SNS pak Fica obvinila z porušení koaliční smlouvy a podpořila ve sněmovně opoziční návrh na vyslovení nedůvěry Tarabovi. Podle koaliční smlouvy právo navrhovat jmenování či odvolání ministra životního prostředí patří SNS.
Předseda SNS Andrej Danko tvrdil, že jeho strana hlasováním ve sněmovně o Tarabovi neporušila koaliční smlouvu. Uvedl, že SNS předtím vyčerpala všechny možnosti k výměně svého ministra. Taraba není členem SNS, s jejímž předsedou se nyní už bývalý ministr životního prostředí dostal do konfliktu už dříve.
Vyslovení nedůvěry Tarabovi ve sněmovně podle opozice odkrylo slabost premiéra. Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka zmínil možnost opozičních demonstrací a protestů v ulicích, pokud Fico bude blokovat vypsání nových voleb.
Ke zkrácení volebního období slovenské sněmovny je potřebný souhlas alespoň devadesáti z celkového počtu 150 poslanců. V řádném termínu jsou příští parlamentní volby na Slovensku plánovány na září příštího roku. Fico v souvislosti s Tarabou ještě před jeho odvoláním z funkce ministra řekl, že je připraven i na předčasné parlamentní volby v lednu.