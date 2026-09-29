Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministru Tarabovi


29. 9. 2026Aktualizovánopřed 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovenský parlament v úterý vyslovil nedůvěru ministru životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem (Smer). Ten dříve řekl, že záležitost může způsobit vládní koalici ztrátu její těsné většiny ve sněmovně, a současně připustil možnost vypsání nových voleb.

Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že hlava státu tohoto ministra odvolá. Pro konec Taraby ve funkci ministra hlasovalo 77 poslanců, potřebný byl souhlas alespoň 76 zákonodárců ve 150členné sněmovně. Poslanci Ficovy nejsilnější vládní strany Smer a zástupci další vládní strany Hlas se hlasování nezúčastnili.

SNS, která navrhla Tarabu ministrem po posledních parlamentních volbách z roku 2023, letos v květnu vyzvala k jeho odvolání. Vládní politici si tehdy dali čas na řešení této záležitosti do září. Fico pak před dvěma týdny nejprve předložil prezidentovi Peteru Pellegrinimu návrh na odvolání Taraby, v pondělí ho ministerský předseda ale stáhl. Zdůvodnil to tím, že po odvolání Taraby a po jeho návratu do sněmovny jako poslance by vládní koalice přišla o dosavadní těsnou většinu.

Spor ve slovenské vládní koalici by mohl vyústit v předčasné volby
Robert Fico

Předseda SNS Andrej Danko v reakci obvinil Fica z porušení koaliční smlouvy, podle které má šéf každé z vládních stran právo navrhovat jmenování a odvolání příslušných ministrů. SNS pak v úterý odpoledne nejprve podpořila při hlasování opoziční návrh, aby sněmovna bez prodlení začala jednat o jejím návrhu vyslovit nedůvěru Tarabovi. Do parlamentní rozpravy, která trvala krátce, se zapojili jen Taraba a Danko.

Taraba by podle médií mohl jako poslanec spolupracovat s několika dalšími politiky a vládě zkomplikovat prosazování návrhů ve sněmovně, kde se kabinet nyní opírá o většinu tří hlasů.

Odvolání jednoho člena vlády sněmovnou není na Slovensku obvyklé. Například v roce 2022 ale slovenský parlament vyslovil nedůvěru tehdejší menšinové vládě premiéra Eduarda Hegera.

Slovenské koalici hrozí podle Fica kvůli výměně ministra ztráta většiny
Slovenský premiér Robert Fico (Smer)

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