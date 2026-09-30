Slovenský soud poslal mladíka na 25 let do vězení za loňský smrtelný útok ve škole

Soud prvního stupně ve středu na Slovensku vyměřil trest vězení v trvání pětadvacet let mladíkovi, kterého uznal vinným z útoku nožem se dvěma mrtvými na gymnáziu na východě země loni v lednu. Vůči rozsudku, který Specializovaný trestní soud oznámil jen den po jiné podobné tragédii na Slovensku, se lze odvolat. Žalobce ve své závěrečné řeči navrhoval uložit mladíkovi doživotí.
Student gymnázia ve Spišské Staré Vsi podle soudu zavraždil zástupkyni ředitelky a jednu studentku, další spolužačku pak zranil. V době útoku mu bylo osmnáct let, kvůli problémovému chování mu škola dříve určila individuální studijní plán, stěžovaly si na něj i jeho spolužačky.
Předseda soudního senátu Milan Cisarik řekl, že právě přeřazení na individuální studium bylo důvodem, kvůli kterému obžalovaný připravoval vraždu zástupkyně školy a tří spolužaček. O plánovaném činu komunikoval se spolužáky. Jedna z jeho spolužaček, kterou podle soudu plánoval zabít, nebyla v době činu ve škole.
Soud odmítl tvrzení obhajoby, která zpochybňovala označení činu za úkladnou vraždu. Advokát mladíka uvedl, že student si před útokem nevzal nůž s cílem vraždit, ale spáchat sebevraždu. Útočník po činu uprchl do lesa, kde ho zadrželi policisté a soud ho následně poslal do vazby.
Další útok nožem na škole na Slovensku se stal toto úterý. Tragédii nepřežila jedna učitelka, zranění utrpěly další učitelka a jedna žákyně. Dívka je podle středečního oznámení ministra zdravotnictví Kamila Šaška nadále ve velmi vážném stavu.
Policie útočníka zadržela. Podezřelým je třináctiletý žák školy, který vzhledem k nízkému věku není trestně odpovědný.