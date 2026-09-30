Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek

Maximální prodejní cena nafty bude ve čtvrtek 48,72 koruny za litr, u benzinu bude 46,14 koruny za litr. V cenovém věstníku to ve středu nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října.
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) se vrací k regulaci, kterou zavedla letos od dubna do července. Ministerstvo financí bude každý den stanovovat maximální ceny benzinu i nafty. Ty budou platit po celý následující den.
Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 koruny za litr paliva.
Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 koruny za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabývá účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nemění.
„Vláda tím reaguje na pokračující konflikt na Blízkém východě, eskalovaný poničením klíčového ropovodu East-West v Saudské Arábii a nakládky ropy v přístavu Yanbu v Rudém moři a dále oznámením Saudi Aramco o nedodání ropy provozovatelům rafinerií v rámci dlouhodobých smluv, a tím rostoucí tlak na ceny paliv,“ odůvodňuje ministerstvo rozhodnutí na svých stránkách.
Vláda zároveň uvalila mimořádnou daň na rafinerie, uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025.
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