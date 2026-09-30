Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek


30. 9. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Maximální prodejní cena nafty bude ve čtvrtek 48,72 koruny za litr, u benzinu bude 46,14 koruny za litr. V cenovém věstníku to ve středu nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října.

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) se vrací k regulaci, kterou zavedla letos od dubna do července. Ministerstvo financí bude každý den stanovovat maximální ceny benzinu i nafty. Ty budou platit po celý následující den.

Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 koruny za litr paliva.

Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 koruny za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabývá účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nemění.

Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv
Ilustrační foto

„Vláda tím reaguje na pokračující konflikt na Blízkém východě, eskalovaný poničením klíčového ropovodu East-West v Saudské Arábii a nakládky ropy v přístavu Yanbu v Rudém moři a dále oznámením Saudi Aramco o nedodání ropy provozovatelům rafinerií v rámci dlouhodobých smluv, a tím rostoucí tlak na ceny paliv,“ odůvodňuje ministerstvo rozhodnutí na svých stránkách.

Vláda zároveň uvalila mimořádnou daň na rafinerie, uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025.

Výběr redakce

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek

14:07Aktualizovánopřed 3 mminutami
V Praze se koná konference k poctě laureátky Ceny Václava Havla

ŽivěV Praze se koná konference k poctě laureátky Ceny Václava Havla

před 13 mminutami
Německá policie podnikla rozsáhlou razii proti motorkářům z klubu Hells Angels

Německá policie podnikla rozsáhlou razii proti motorkářům z klubu Hells Angels

08:54Aktualizovánopřed 17 mminutami
Pilot se zřejmě pokusil havarovat s letadlem z Dubaje do Tel Avivu

Pilot se zřejmě pokusil havarovat s letadlem z Dubaje do Tel Avivu

11:05Aktualizovánopřed 21 mminutami
Senát schválil nižší počet vojáků bránící východní křídlo NATO

ŽivěSenát schválil nižší počet vojáků bránící východní křídlo NATO

10:01Aktualizovánopřed 27 mminutami
Slovenský soud poslal mladíka na 25 let do vězení za loňský smrtelný útok ve škole

Slovenský soud poslal mladíka na 25 let do vězení za loňský smrtelný útok ve škole

před 28 mminutami
„Vláda hazarduje s budoucností příštích generací,“ kritizuje opozice kabinet

Živě„Vláda hazarduje s budoucností příštích generací,“ kritizuje opozice kabinet

03:39Aktualizovánopřed 47 mminutami
Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku

Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku

06:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek

Maximální prodejní cena nafty bude ve čtvrtek 48,72 koruny za litr, u benzinu bude 46,14 koruny za litr. V cenovém věstníku to ve středu nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října.
14:07Aktualizovánopřed 3 mminutami

ŽivěV Praze se koná konference k poctě laureátky Ceny Václava Havla

V Praze se ve středu koná čtrnáctá mezinárodní konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva. Laureátkou za rok 2026 je íránská právnička Nasrín Sotudíová. Ta zastupovala aktivisty, novináře, příslušníky menšin i děti ohrožené trestem smrti a zároveň se zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu či trestu smrti. Sotudíová byla opakovaně zatčena a strávila roky ve vězení. Konference, jejímž tématem je Váha slova, nabídne právě příběhy laureátů, kteří byli vězněni, stejně jako příspěvky fundovaných odborníků. Vedle Sotudíové se akce zúčastní například ruský učitel a autor dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi Pavel Talankin nebo běloruská opoziční politička Maryja Kalesnikavová.
před 13 mminutami

ŽivěSenát schválil nižší počet vojáků bránící východní křídlo NATO

Na obranu východního křídla NATO bude moci být v příštích dvou letech vysláno nejvýše 1600 českých vojáků, o 400 méně než dosud, schválil Senát. Horní komora parlamentu také na úvod svého středečního jednání vyslovila souhlas s ratifikací Úmluvy o zřízení Mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny. Dále má na programu senátorské návrhy o nepromlčitelnosti trestného činu vraždy, o daňové úlevě pro dobrovolné hasiče a o ústavním zakotvení práva na život off-line.
10:01Aktualizovánopřed 27 mminutami

Živě„Vláda hazarduje s budoucností příštích generací,“ kritizuje opozice kabinet

Sněmovna ve středu druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Úterní sedmihodinovou debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Další představitelé koalice vystoupili ve středu. Po nich se ke slovu dostali i opoziční zástupci. K běžné debatě se ale zákonodárci dosud nedostali. Ráno se do ní hlásilo šest desítek poslanců, v drtivé většině z opozičního tábora.
03:39Aktualizovánopřed 47 mminutami

Na pomoc Pobaltí bychom v případě napadení museli vyslat dvě brigády, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý po uložení korunovačních klenotů setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Předseda vlády serveru Deník.cz řekl, že s hlavou státu diskutoval o programu příští Bezpečnostní rady státu, včetně možné reakce na případný ruský útok na některý z pobaltských států. „Pokud by nedej bože došlo k tomu, že by Rusko napadlo nějaký pobaltský stát, tak podle článku pět (NATO) musíme vyslat dvě naše mechanizované brigády,“ sdělil premiér.
před 4 hhodinami

VideoZástupci koalice a opozice probrali okolnosti jednání o nedůvěře vládě

Poslanci v úterý debatovali rovných sedm hodin o návrhu opozičních poslaneckých klubů vyslovit nedůvěru vládě. U pultíku v jednacím sále se během dne střídali spíše zástupci vládní většiny, opoziční poslanci by se ke slovu měli dostat až ve středu. Opozice kabinet kritizuje především za vysoký plánovaný schodek rozpočtu ve výši 386 miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) a vláda výhrady odmítají, mimořádnou schůzi považují za „předvolební hru“. Okolnosti jednání probrali v úterních Událostech, komentářích místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Haas (ODS), místopředseda rozpočtového výboru Benjamin Činčila (KDU-ČSL), místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) a členka rozpočtového výboru Jana Murová (ANO). Debatou provázel Lukáš Dolanský.
před 5 hhodinami

Meloniová chce s Babišem spolupracovat na reformě systému emisních povolenek

Italská premiérka Giorgia Meloniová chce s českým protějškem Andrejem Babišem (ANO) spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Systém podle ní nesmí vést ke zdražování energií. Zároveň Meloniová při úterní návštěvě Prahy vyzdvihla společnou pozici Říma a Prahy při jednání o unijním rozpočtu, zejména v názoru na zachování peněz na zemědělskou politiku a podporu slabších regionů. Babiš naopak vyzdvihl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě

Sněmovna v úterý jednala o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě, který se odehrává krátce před obecními a senátními volbami. Jednání ukončila v 21:00 a pokračovat bude ve středu od 09:00. Vládní koalice využila úvodního dne k představení činnosti kabinetu. Opoziční zástupci se ke slovu dostanou až ve středu, kdy má jednání pokračovat. Podobný průběh měla i první snaha ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 o svržení kabinetu, která letos v únoru skončila neúspěšně.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

před 22 hhodinami
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

včera v 14:14
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026