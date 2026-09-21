Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv

Ministerstvo financí oznámilo, že od 1. října obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Marže obchodníků bude zastropována na 2,50 koruny na litr paliva. Ceny budou opět vyhlašovány na webu resortu. Vláda od 1. října rovněž sníží spotřební daň na naftu. Ta stejně jako na jaře klesne z původních 9,95 koruny za litr na 8,011. U benzinu zůstane daň beze změn. Kabinet rovněž uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie, uplatňovat se bude letos a příští rok. Reagoval tak na mimořádný růst rafinerských marží.
„Od 1. října obnovujeme osvědčenou regulaci cen pohonných hmot a zároveň na měsíc snižujeme spotřební daň z nafty na evropské minimum. Toto opatření bude působit výrazně protiinflačně, uleví firmám i domácnostem a udrží ceny paliv v Česku na nejpříznivějších úrovních v EU,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Schválená opatření budou platit zatím do konce října.
Vláda se tak vrací k regulaci, kterou zavedla letos od dubna do července. Ministerstvo financí bude každý den stanovovat maximální ceny benzinu i nafty. Ty budou platit po celý následující den. Počítat je bude z klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítat k nim bude i maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropuje na 2,50 koruny za litr paliva.
Spolu s tím resort od října sníží část spotřební daně z motorové nafty a jejích směsí. Sazba daně klesne ze standardních 9,95 koruny za litr na 8,011, což podle ministerstva odpovídá nejnižší přípustné hodnotě podle evropských směrnic. Stát počítá, že to sníží příjmy do státního rozpočtu o přibližně 1,1 miliardy korun za měsíc.
Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 podle údajů společnosti CCS ve čtvrtek stál průměrně 45,55 koruny, litr dieselu byl za 49,13 koruny. Ceny benzinu jsou tak nyní nejvyšší od léta 2022, u nafty od března 2022.
Vláda uvalila i mimořádnou daň na rafinerie
Vláda zároveň uvalila mimořádnou daň na rafinerie, uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Kabinet zavedením sektorové daně reaguje na nárůst rafinerských marží v důsledku narušení globálního trhu s ropou. Výnos daně má pomoci kompenzovat náklady opatření, kterými se kabinet snaží reagovat na zdražování pohonných hmot.
Daň se bude vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinerské činnosti alespoň ve výši padesát milionů korun ročně. Bude činit padesát procent z nárůstu hrubé marže oproti roku 2025. Podle ministerstva financí se vláda inspirovala podobnou daní uplatňovanou v Polsku. Inkaso daně za příjmy rafinerií uskutečněné v letošním roce by podle ministerstva mělo být zhruba 5,5 miliardy korun.
Vládní opatření vychází z podobné logiky jako daň z neočekávaných zisků (windfall tax), kterou stát v letech 2023 až 2025 uplatňoval zejména na energetické společnosti v reakci na prudké zdražení energií. Celkově firmy odvedly státu zhruba 114 miliard korun, což byl jen zlomek původně očekávaného objemu. Největší podíl z toho připadl na polostátní energetickou společnost ČEZ, která každý rok odvedla více než třicet miliard.
Schillerová v pondělí sdělila, že se nyní zdaňuje část rafinerské marže, která nevznikla díky vyšší efektivitě nebo investicím, ale v důsledku bezprecedentní situace na světových trzích.