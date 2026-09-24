Venezuelská prezidentka v OSN slíbila uspořádat volby, konkrétní termín neuvedla


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, Reuters, ČT24

Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová ve středečním projevu před Valným shromážděním OSN v New Yorku slíbila, že se v zemi budou konat volby. O jejich načasování podle ní rozhodnou sami Venezuelané. Konkrétní termín hlasování však neuvedla. Rodríguezová se v úterý na okraj zasedání krátce setkala s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

„Chci to před tímto Valným shromážděním říci zcela jasně: ve Venezuele se budou konat volby. Vláda zahájila politický dialog s opozičními kruhy, aby zajistila proces založený na rovných podmínkách pro všechny. Nejvhodnější čas pro zahájení voleb určí venezuelský lid,“ uvedla Rodríguezová s tím, že až ten čas nastane, budou instituce v zemi připraveny zaručit „inkluzivní a transparentní proces“.

Podle prozatímní prezidentky už vláda zahájila přípravy na volební proces a hodlá zaručit účast všech politických sil. Volby mají být součástí přechodu Venezuely k „plné demokracii“. Rodríguezová označila probíhající změny za spořádaný, institucionální a ověřitelný proces, jehož cílem je vybudovat svobodnější a prosperující zemi.

Prohlášení přichází v době, kdy někteří američtí zákonodárci vyzývají k uspořádání voleb ve Venezuele. Trumpova administrativa zároveň podle Reuters čelí kritice, že při jednáních s prozatímní vládou upřednostňuje ropné a investiční dohody před požadavkem na svobodné volby a odsouvá venezuelskou opozici na vedlejší kolej.

Venezuela prožívá znovuzrození, prohlásila Rodríguezová

Rodríguezová dále uvedla, že Venezuela se po „neúspěších“, které letos utrpěla, vrací v plné síle. Odkazovala tím na lednový konec vlády Nicoláse Madura, kterého americké jednotky zajaly a převezly do USA, a na dvě červnová zemětřesení, která si podle srpnových údajů vyžádala více než šest tisíc obětí.

„Venezuela dnes prožívá znovuzrození. Neslibuji vám snadnou cestu vpřed. Prioritou bude obnova naší národní duše,“ pronesla ke svým občanům Rodríguezová. Zdůraznila, že nastal čas vybudovat zemi, do které se budou chtít lidé vracet. Hospodářské oživení si však podle ní vyžádá čas.

Prozatímní prezidentka zároveň požádala mezinárodní společenství o podporu při přechodu Venezuely „z období nejistoty a konfliktů do období plné demokracie“. Americkému prezidentovi také poděkovala za ochotu obnovit vztahy s Venezuelou. V úterý se s ním krátce setkala na okraj Valného shromáždění OSN. Oba představitelé podle Reuters mimo jiné jednali o restrukturalizaci venezuelského státního dluhu.

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Kolona vozidel v americkém New Yorku, v níž pravděpodobně cestuje venezuelský autoritář Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová (22. července 2026)

Účast Rodríguezové na mezinárodním fóru představuje podle AP milník v opětovném začlenění jihoamerické země do světové diplomacie. Jde o první cestu venezuelské hlavy státu do USA od roku 2018, kdy Maduro osobně odcestoval do New Yorku, aby se zúčastnil Valného shromáždění OSN. V současnosti je zadržován jen několik kilometrů od sídla OSN, kde čeká na soud.

Minulý měsíc americká administrativa uzavřela s vládou v Caracasu dohodu, která má Spojeným státům zajistit kontrolní podíl na projektu zahrnujícím přibližně pětinu prokázaných ropných rezerv Venezuely. Země má největší prokázané ropné rezervy na světě. Dohoda počítá s rozvojem sedmnácti ropných polí a zapojením soukromých investorů. Podle venezuelské vlády by měla přispět k hospodářskému oživení země.

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