ŽivěPokračuje rozprava Valného shromáždění OSN, s projevem vystoupí i prezident Pavel


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel ve středu odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání Valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. Později má na plénu promluvit také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Pavel je v New Yorku poslední den. V plánu má rovněž návštěvu výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovítského pokladu. Expozice v Židovském muzeu navazuje na předchozí výstavy Fragmenty paměti v Drážďanech a v Praze. Prostřednictvím ceremoniálních a náboženských předmětů ukazuje soužití mezi křesťany a židy ve střední Evropě od středověku do sedmnáctého století.

Nahrávám video
Zdroj: EBU

V noci na čtvrtek českého času se Pavel zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu představí jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandera Stubba. Následně se Pavel přesune z New Yorku do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí.

Trump na Valném shromáždění OSN hrozil Íránu. Guterres vyzval k dialogu
Valné shromáždění OSN

Výběr redakce

Pokračuje rozprava Valného shromáždění OSN, s projevem vystoupí i prezident Pavel

ŽivěPokračuje rozprava Valného shromáždění OSN, s projevem vystoupí i prezident Pavel

před 15 mminutami
Poslanci schválili konec zdražování dálničních známek

ŽivěPoslanci schválili konec zdražování dálničních známek

04:15Aktualizovánopřed 20 mminutami
Ruští diplomaté v Česku musí nově hlásit svůj pohyb

Ruští diplomaté v Česku musí nově hlásit svůj pohyb

14:13Aktualizovánopřed 30 mminutami
Škoda JS bude dodávat pohony pro modulární reaktory Rolls-Royce

Škoda JS bude dodávat pohony pro modulární reaktory Rolls-Royce

08:46Aktualizovánopřed 37 mminutami
Slovensko omezí marže při prodeji paliv a zlevní jízdné na železnici, řekl Fico

Slovensko omezí marže při prodeji paliv a zlevní jízdné na železnici, řekl Fico

12:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanec ANO Richter si pronajímal levný městský byt od společnosti, na kterou dohlížel

Poslanec ANO Richter si pronajímal levný městský byt od společnosti, na kterou dohlížel

12:06Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Žalobci kritizují Babiše kvůli výrokům o justici

Žalobci kritizují Babiše kvůli výrokům o justici

před 4 hhodinami
E.ON a Pražská plynárenská zdražily fixace energií pro nové zákazníky

E.ON a Pražská plynárenská zdražily fixace energií pro nové zákazníky

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

ŽivěPokračuje rozprava Valného shromáždění OSN, s projevem vystoupí i prezident Pavel

Prezident Petr Pavel ve středu odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání Valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. Později má na plénu promluvit také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
před 15 mminutami

Ruští diplomaté v Česku musí nově hlásit svůj pohyb

Česko upravilo pravidla systému notifikací ruských diplomatů. S jednodenním předstihem musí nově hlásit plán překročit hranice a oznamovat účel cesty, její trasu a dobu či místo pobytu. Zpřísnění režimu, o které informoval web Parlamentní listy, potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgö. Prezident Petr Pavel označil změny za správný krok.
14:13Aktualizovánopřed 30 mminutami

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Prince Okaiteye z Ghany naposledy mluvil se svou manželkou a čtyřmi dcerami před rokem. Říká, že se mu stýská po domově a chce se co nejdříve vrátit. Domov šestatřicetiletého Prince je téměř sedm tisíc kilometrů od místa, kde se nyní nachází. Loni v prosinci ho zajaly ukrajinské ozbrojené síly a v současnosti je držen v táboře pro další válečné zajatce z řad ruských ozbrojených sil. Strávil tam už více času než na bojišti.
před 1 hhodinou

Slovensko omezí marže při prodeji paliv a zlevní jízdné na železnici, řekl Fico

Slovensko v reakci na rostoucí ceny pohonných hmot od října omezí maloobchodní marži při prodeji paliv na deset eurocentů (2,43 koruny) za litr a o polovinu zlevní jízdné na železnici, oznámil premiér Robert Fico (Smer). Z jeho vyjádření vyplynulo, že kabinet nepočítá se snížením daní na benzin či naftu. Tamní opozice ohlášená opatření označila za nedostatečná a poukázala na Česko, které obnoví regulaci cen pohonných hmot při omezené marži obchodníků ve výši 2,50 koruny za litr paliva a sníží spotřební daň na naftu.
12:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

Církev ve Francii stále shání několik desítek milionů eur, aby vyrovnala rozpočet papežovy návštěvy. Jde o výzvu způsobenou specifickým postavením této země.
před 3 hhodinami

Americká armáda už masivně využívá AI. A chybuje

Několik případů z poslední doby ukázalo zásadní rizika, která souvisejí s přechodem americké armády na systémy ovládané umělými inteligencemi (AI). Přesto Pentagon do této technologie investuje stále víc kvůli zásadním výhodám, které na bojišti přináší.
před 6 hhodinami

VideoRusové útočí na ukrajinská města, benzinky a sklady. Místní vědí, jak reagovat

Ruské střely a drony v noci zasáhly několik ukrajinských měst. Při útocích na průmyslové podniky v Dněpropetrovské oblasti zemřeli čtyři lidé. Ukrajina zase hlásí zásahy rafinerií v Samaře a Ufě. V posledním půlroce ruské drony stále častěji míří na čerpací stanice, zejména na ty patřící státnímu podniku Ukrnafta. Provozovatelé benzinek mají při poplachu, který se často rozezní i víckrát za den, přesně stanovený postup: upozornit zákazníky, zastavit tankování, uzavřít čerpací stanici a evakuovat se. To vše musí zvládnout do dvou minut. „Od začátku útoků v loňském roce zasáhli přes 150 našich čerpacích stanic,“ vyčíslila Lesia Żarská z Ukrnafty. Nedostatkem pohonných hmot zatím Ukrajina netrpí, skoro veškeré totiž dováží ze zahraničí. Terčem útoků jsou i obchody a sklady společnosti Epitsentr.
před 8 hhodinami

Bílý dům spouští Trump TV, podle kritiků jde o státní televizi

Bílý dům oznámil v noci na úterý SELČ spuštění nového média s názvem Trump TV, které má nepřetržitě vysílat obsah spjatý s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pravděpodobně půjde o YouTube kanál Bílého domu, na nějž příspěvky odkazují a na němž se již objevil přenos obsahující název nového média. Oznámení přichází v době sporu Trumpovy administrativy s americkými televizními stanicemi, který vyvolal zákaz vstupu na tiskové konference Bílého domu pro CNN. Jako „státní televizi“, kterou Spojené státy mít nemají, kritizují vládní záměr demokraté i další veřejně činné osobnosti.
před 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

před 1 hhodinou
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

před 3 hhodinami
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

před 23 hhodinami
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

včera v 12:18
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026