Pokračuje rozprava Valného shromáždění OSN, s projevem vystoupí i prezident Pavel

Prezident Petr Pavel ve středu odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání Valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. Později má na plénu promluvit také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Pavel je v New Yorku poslední den. V plánu má rovněž návštěvu výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovítského pokladu. Expozice v Židovském muzeu navazuje na předchozí výstavy Fragmenty paměti v Drážďanech a v Praze. Prostřednictvím ceremoniálních a náboženských předmětů ukazuje soužití mezi křesťany a židy ve střední Evropě od středověku do sedmnáctého století.
V noci na čtvrtek českého času se Pavel zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu představí jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandera Stubba. Následně se Pavel přesune z New Yorku do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí.