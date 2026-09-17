Ceny paliv rostou a zvyšovat se nejspíš budou dál. Vzhůru je tlačí i marže rafinerií

Ceny pohonných hmot stále rostou. Podle údajů společnosti CCS je litr benzinu oproti stejnému období v loňském roce dražší o deset korun, nafta pak téměř o patnáct. Průměrná cena benzinu Natural 95 v celém Česku je 44,29 koruny za litr, u nafty 48,25 koruny za litr. Štáby ČT při projíždění republikou však našly i částky přes padesát korun. Analytici zároveň odhadují, že paliva budou dál zdražovat. Vzhůru je tlačí i rostoucí marže rafinerií.
Za zdražováním paliv stojí zejména konflikt na Blízkém východě. Zvýšila se cena ropy a rostou i marže rafinerií, a to kvůli nedostatečným kapacitám na trhu.
Česko je závislé na dovozu paliv za zahraničí. Právě import letos od ledna do června pokryl více než polovinu tuzemské spotřeby. Nejčastěji se pohonné hmoty dováží z Německa, poté z Rakouska a Slovenska. Víc jde přitom o naftu, které se letos dovezlo skoro čtyřikrát tolik co benzinu. Její cena je teď navíc výrazně vyšší.
„Hlavním důvodem je nedostatek rafinačních kapacit, který primárně zasahuje naftu. Je to globální problém, je to hodně evropský problém, protože v podstatě pětinu nafty si v Evropě musíme dovézt,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček.
Právě marže rafinerií stojí nyní podle analytiků za zdražováním paliv. Mnohem výrazněji se ale na celkové ceně benzinu a nafty podílí spotřební daň a DPH. „Čtyřicet až pětačtyřicet procent tvoří daně a potom přibližně pětadvacet procent tvoří cena ropy. Přibližně dvacet procent je obchodní marže, která je velmi vysoká, protože normální úroveň je šest až sedm procent. Ale je to způsobené nedostatečnou produkcí,“ zmínil analytik Boris Tomčiak z Finlordu.
Zdražování paliv se prolíná do dalších sektorů
Vysoké ceny paliv se tak promítají i do celkové míry zdražování v Česku. Sleduje to i česká centrální banka. „Je to proinflační tlak a brali jsme to v potaz,“ poznamenal guvernér ČNB Aleš Michl.
Zdražování paliv je cítit například v pekárnách, drahá paliva tlačí vzhůru rovněž ceny mléka nebo masa. Naplno je ale podle zemědělců zohlednit nejde. „Vstupy, co se týče nafty, jdou nahoru o nějakých 35 až 40 procent. Další věci se nezlevňují – lidé chtějí mzdy, nájmy půdy se zvyšují. Takže bohužel zemědělci jsou skutečně v kleštích. My musíme akceptovat to, co nám v mlékárně řeknou, za kolik to vykoupí od nás,“ uvedl předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu a předseda VOD Kámen Marian Bílý.
Paliva budou podle analytiků zdražovat i v následujících dnech, hlavně nafta. Litr by tak brzy v průměru mohl přesáhnout padesátikorunovou hranici.