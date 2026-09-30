Senát má na programu návrh na nepromlčitelnost trestného činu vraždy

Senát na úvod svého středečního jednání vyslovil souhlas s ratifikací Úmluvy o zřízení Mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny. Dále má na programu senátorské návrhy o nepromlčitelnosti trestného činu vraždy, o daňové úlevě pro dobrovolné hasiče a o ústavním zakotvení práva na život off-line. Rozhodnout má rovněž o uspořádání dvou listopadových veřejných slyšení – k porodnosti v Česku a k obraně státu.
Očekává se, že uzákonění nepromlčitelnosti trestného činu vraždy Senát podpoří. V takovém případě by tuto novelu trestního zákoníku dostala k posouzení vláda a sněmovna, která obdobné poslanecké návrhy koalice i opozice bude schvalovat zřejmě v říjnu.
Naopak návrh senátora TOP 09 Tomáše Třetiny, aby si aktivní dobrovolní hasiči mohli zvýšit nezdanitelný základ daně z příjmů o 10 tisíc korun ročně, je teprve na začátku schvalovacího procesu. Senátor tak chce ocenit dobrovolnou veřejně prospěšnou službu členů jednotek obecních hasičů a přispět tak k jejich personální stabilizaci.
Právo na off-line život
Úvodní kolo čeká také na novelu skupiny senátorů kolem Daniely Kovářové (nezávislá), která chce Listinu základních práv a svobod doplnit pouze o právo na život nezávislý na digitálních službách a elektronické komunikaci. Podobné návrhy, ovšem rozšířené o právo na platbu v hotovosti, Senát v minulosti odmítl.
Senátoři budou na poslední schůzi v předvolebním složení také bilancovat a schvalovat několik smluv a úmluvu Rady Evropy o zřízení mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny o odškodnění Ruskou federací za následky způsobené ruskou agresí.