Německá policie podnikla rozsáhlou razii proti motorkářům z klubu Hells Angels

Německá policie ve středu ráno podnikla rozsáhlou razii proti členům motorkářského klubu Hells Angels, mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Informovala o tom policie ze západoněmeckého Duisburgu. Při koordinované akci zasahují také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku.
Na razii se podílí přes tisíc policistů. Cílem je rozbít mezinárodní síť, která se zabývala praním špinavých peněz. Policisté prohledávají více než sto objektů, obviněných je 71. Zajistili také peníze a majetek v hodnotě 48,6 milionu eur (1,2 miliardy korun).
Policie členy motorkářského klubu viní z vytvoření zločinecké organizace, vydírání, podvodů a praní špinavých peněz. Někteří čelí obvinění ze zbraňových deliktů, ublížení na zdraví či daňových úniků.
Razie se podle agentury DPA zaměřila na německou spolkovou zemi Severní Porýní-Vestfálsko, v Duisburgu zasahovala policie na adrese vlivného člena Hells Angels. Objekty prohledávají policisté také v Porýní-Falci, Berlíně a Bavorsku. Podle bulvárního listu Bild zasáhli po více než čtyřletém vyšetřování. Zahájili ho po přestřelce na jednom z duisburských náměstí v květnu 2022. Stříleli tam tehdy po sobě motorkáři a členové turecko-libanonského zločineckého klanu.