Poslanci v úterý debatovali rovných sedm hodin o návrhu opozičních poslaneckých klubů vyslovit nedůvěru vládě. U pultíku v jednacím sále se během dne střídali spíše zástupci vládní většiny, opoziční poslanci by se ke slovu měli dostat až ve středu. Opozice kabinet kritizuje především za vysoký plánovaný schodek rozpočtu ve výši 386 miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) a vláda výhrady odmítají, mimořádnou schůzi považují za „předvolební hru“. Okolnosti jednání probrali v úterních Událostech, komentářích místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Haas (ODS), místopředseda rozpočtového výboru Benjamin Činčila (KDU-ČSL), místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) a členka rozpočtového výboru Jana Murová (ANO). Debatou provázel Lukáš Dolanský.
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VideoZástupci koalice a opozice probrali okolnosti jednání o nedůvěře vládě
Poslanci v úterý debatovali rovných sedm hodin o návrhu opozičních poslaneckých klubů vyslovit nedůvěru vládě. U pultíku v jednacím sále se během dne střídali spíše zástupci vládní většiny, opoziční poslanci by se ke slovu měli dostat až ve středu. Opozice kabinet kritizuje především za vysoký plánovaný schodek rozpočtu ve výši 386 miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) a vláda výhrady odmítají, mimořádnou schůzi považují za „předvolební hru“. Okolnosti jednání probrali v úterních Událostech, komentářích místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Haas (ODS), místopředseda rozpočtového výboru Benjamin Činčila (KDU-ČSL), místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) a členka rozpočtového výboru Jana Murová (ANO). Debatou provázel Lukáš Dolanský.
ŽivěPoslanci pokračují v jednání o vyslovení nedůvěry vládě
Sněmovna ve středu druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Další na vystoupení teprve čekají, stejně jako více než pět desítek poslanců přihlášených do řádné diskuse. Zda se během středy zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté.
Meloniová chce s Babišem spolupracovat na reformě systému emisních povolenek
Italská premiérka Giorgia Meloniová chce s českým protějškem Andrejem Babišem (ANO) spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Systém podle ní nesmí vést ke zdražování energií. Zároveň Meloniová při úterní návštěvě Prahy vyzdvihla společnou pozici Říma a Prahy při jednání o unijním rozpočtu, zejména v názoru na zachování peněz na zemědělskou politiku a podporu slabších regionů. Babiš naopak vyzdvihl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030.
Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě
Sněmovna v úterý jednala o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě, který se odehrává krátce před obecními a senátními volbami. Jednání ukončila v 21:00 a pokračovat bude ve středu od 09:00. Vládní koalice využila úvodního dne k představení činnosti kabinetu. Opoziční zástupci se ke slovu dostanou až ve středu, kdy má jednání pokračovat. Podobný průběh měla i první snaha ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 o svržení kabinetu, která letos v únoru skončila neúspěšně.
Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti
Středočeští policisté v souvislosti s vysokou koncentrací olova ve vodě z vodojemu Odolena Voda zahájili trestní řízení. Případ prověřují jako ohrožení životního prostředí z nedbalosti. ČT to sdělila mluvčí policistů Vlasta Suchánková. Policisté podle ní úzce spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle úterních výsledků voda v oblasti Odolena Voda stále není pitná.
VideoVláda líčí svět splněných slibů, my jim nastavíme zrcadlo, míní Rakušan
Během druhého pokusu opozice o vyslovení nedůvěry ukazuje „vládní koalice sérii nesplněných slibů, nejrůznějších lží a pokračuje v napadání – stále v té stejné rétorice“, řekl předseda Starostů Vít Rakušan v Interview ČT24. Nedodržování dohody mezi vládou a opozicí o střídání se v projevech na plénu sněmovny podle něj značí nervozitu ze strany vládní koalice. „Líčí svět plný splněných slibů – a já jenom čekám, kdy vysvětlí lidem, proč ty sazby hypoték neklesají, proč ceny pohonných hmot jsou stále tak vysoké,“ říká a dodává, že jeho hnutí na schůzi představí konkrétní návrhy na změny v rozpočtu. Kdyby Babišova vláda padla, nastala by podle něho okamžitá jednání s prezidentem. Ideálním řešením by v té chvíli byla překlenovací úřednická vláda, míní. Pořad moderoval Daniel Takáč.
Soud se bude znovu zabývat odvoláním Brože z čela katolické fakulty UK
O žalobě Jaroslava Brože proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (UK) musí znovu rozhodovat Městský soud v Praze. Brožově kasační stížnosti vyhověl Nejvyšší správní soud (NSS). Městský soud původně žalobu zamítl. Brož se však do čela fakulty vrátil poté, co NSS přiznal jeho stížnosti odkladný účinek. Brož v reakci na rozhodnutí NSS uvedl, že je to pro něj důležitá právní satisfakce.
Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar
Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně, zopakoval po jednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž však odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění.
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