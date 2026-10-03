Desetitisíce Španělů vyšly do ulic kvůli bytové krizi a vysokým nájmům


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Desetitisíce lidí v sobotu vyšly do ulic španělských měst na protest proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Demonstrace se konají den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Protesty propukly po zářijovém vystěhování 87leté ženy z jejího madridského bytu a pokračují navzdory tomu, že se žena později do bytu mohla vrátit. Informovala o tom agentura AFP a stanice BBC.

Na sobotu bylo naplánováno zhruba 50 demonstrací ve městech včetně Madridu, Valencie a Barcelony. V Madridu protestující už téměř týden táboří na náměstí Puerta del Sol, odkud se v sobotu plánují vydat směrem ke Kybeléjině náměstí (plaza de Cibeles).

Podle policie se v metropoli shromáždilo na 70 tisíc lidí, organizátoři uvádějí až půl milionu, napsala AFP. Ve Valencii se část demonstrantů dostala do střetu s policií. Někteří odstranili zábrany a házeli na policisty předměty, policie podle španělských médií reagovala použitím gumových projektilů.

„V ulicích je patrný obrovský vztek,“ řekl mluvčí valencijského svazu nájemníků. Nájemnická organizace v Madridu po pátečním hlasování uvedla, že odmítnutí vládních návrhů bytovou krizi ještě zhoršuje, a vyzvala ke generální stávce.

Španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize
Protestující před španělským parlamentem, který jedná o ochraně nájemníků, 2. října 2026

Parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků

První návrh počítal mimo jiné s pozastavením vystěhovávání zranitelných nájemníků do roku 2030, vyšším zdaněním turistických bytů a omezením nákupů nemovitostí takzvanými supími fondy. Druhý měl zavést automatické prodlužování nájemních smluv o dva roky. Poslanci oba návrhy v pátek odmítli.

Opatření vláda premiéra Pedra Sáncheze připravila v reakci na protesty, které vyvolalo vystěhování 87leté Maricarmen Abascalové z jejího bytu v Madridu. Žena v něm žila zhruba 70 let. Vlastník bytu se po silné veřejné kritice dohodl na jejím návratu za nízké nájemné, protesty ale pokračují.

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Organizace nájemníků požadují především dostupnější nájemné, větší ochranu před vystěhováním a omezení nákupů bytů investičními fondy, kterým kritici říkají supí fondy. Nájemné se ve Španělsku podle AFP za posledních deset let téměř zdvojnásobilo a ceny nabízených domů vzrostly zhruba o 90 procent.

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